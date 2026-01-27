Platin vs. Gold & Silber: Warum Platin für Anleger jetzt zur besseren Wahl wird

Der Goldpreis hat die Marke von 5.000 US-Dollar geknackt. Steht Gold bald bei 6.500 US-Dollar? Noch spektakulärer verläuft die Rallye bei Silber. Das Edelmetall pulverisierte die 100 US-Dollar und setzt konsequent nach. Selbst ein Silberpreis von 150 US-Dollar noch vor Ostern ist nicht kategorisch auszuschließen. Obwohl Platin und auch Palladium zuletzt mehr Aufmerksamkeit auf sich zogen, werden sie nach wie vor etwas stiefmütterlich behandelt. Der Platinpreis zog in den letzten Monaten kräftig an. Doch noch immer weist Platin im Vergleich zu Gold und Silber Nachholpotenzial auf – und genau das bietet Anlegern und Investoren Chancen.

Bereits im letzten Platin-Kommentar an dieser Stelle thematisierten wir das strukturelle Defizit, mit dem der Platinmarkt seit 2023 konfrontiert ist. In puncto langwieriges Defizit besteht eine Parallele zu Silber. Die Experten vom World Platinum Investment Council (WPIC) veröffentlichten vor wenigen Tagen einen 5-Jahres-Ausblick. Das WPIC erwartet im Jahr 2026 einen ausgeglichenen Markt bzw. einen marginalen Überschuss in Höhe von 20.000 Unzen Platin. Den Erwartungen entsprechend kippt Platin danach wieder in eine langanhaltende Defizit-Phase. So beträgt das für den Zeitraum 2027 bis 2030 erwartete Defizit im Durchschnitt 348.000 Unzen pro Jahr. Das Defizit bleibt damit zwar erheblich und entspricht rund vier Prozent der Jahresproduktion, fällt jedoch geringer aus als in früheren Prognosen erwartet. Angesichts des extrem hohen Preisniveaus wird nunmehr mit verstärkten Recycling-Aktivitäten und damit einer Zunahme des Angebots gerechnet.

US-Dollar-Schwäche als Katalysator

Die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars kurbelt die Preisentwicklung von Edelmetallen und Rohstoffen unablässig an. In Bezug auf den US-Dollar fand am Devisenmarkt eine knallharte Neubewertung statt. Das Vertrauen in den einstmals sicheren Hort schwindet. Der US-Dollar-Index befindet sich seit dem Oktober 2022 in einer massiven Abwärtsbewegung. Und es könnte noch schlimmer kommen! Aus charttechnischer Sicht kommen die 97 Punkte immer näher. Sollte es darunter gehen, würde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst werden. Weitere Abgaben bzw. eine Ausweitung der Greenback-Schwäche würden drohen. Die aktuelle Situation erhält durch die am morgigen Mittwoch anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank und dem drohenden partiellen Shutdown der US-Behörden zusätzliche Brisanz.

Platin als sicherer Hafen

Die enorme Strahlkraft von Gold als sicherer Hafen ist hinlänglich bekannt. Wenn es an den Finanzmärkten oder aber in der Geopolitik brennt, flüchten Anleger und Investoren in Gold. Zwischenzeitlich haben sich jedoch Silber und auch Platin emanzipiert und sind aus dem schier übermächtigen Schatten von Gold getreten. Sowohl Silber als auch Platin werden zunehmend als Alternative zu Gold wahrgenommen, wenn es für Anleger und Investoren darum geht, sichere Häfen anzusteuern. Platinmünzen, Platinbarren und nicht zuletzt physisch besicherte Platin-ETF erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Ist Platin im Vergleich zu Gold und Silber unterbewertet?

Um abzuklären, ob Platin im Vergleich zu Gold und Silber potenziell unterbewertet ist und entsprechend ein gewisses Nachholpotenzial aufweist, lohnt ein Blick auf die gängigen Ratios. Der Goldpreis notiert aktuell bei 5.080 US-Dollar und Platin bei 2.724 US-Dollar. Entsprechend beträgt die wichtige Gold-Platin-Ratio 1,86. Betrachtet man die letzten Monate, dann lässt sich feststellen, dass Platin im Vergleich zu Gold kräftig aufgeholt hat, lag die Gold-Platin-Ratio doch im April 2025 noch weit über 3. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. So schwankte die Ratio beispielsweise im Zeitraum 1976 bis 2016 weitgehend in einer Spanne von 0,5 bis 1,0. Ausflüge in Richtung 1,5 waren in dieser Zeit selten.

Die Platin-Silber-Ratio billigt Platin ebenfalls Nachholpotenzial zu. Der aktuelle Silberpreis liegt bei 112,0 US-Dollar, die Platin-Silber-Ratio entsprechend bei knapp 24,3. Um den Wert einmal einzuordnen - im Sommer 2025 belief sich die Ratio auf 38. Als langfristig relevanter Durchschnittswerte für die Ratio gilt jedoch 75. Im Vergleich zu Silber liegt demnach eine eklatante Unterbewertung von Platin vor.

Kurzum: Obgleich Platin sich in den letzten Wochen und Monaten exzellent entwickelte, zeigt sich in Relation zu Gold und Silber, dass das Edelmetall noch jede Menge Luft nach oben hat.

Fazit – Chancen und Risiken für Platin

Platin könnte zum Highflyer 2026 avancieren und dabei sogar Gold und Silber in den Schatten stellen. Die Ratios deuten es an. Die Voraussetzungen sind jedenfalls nicht die schlechtesten. Das komplette Verbrenner-Aus in der EU ist wohl abgewendet, obgleich der Vorschlag der EU-Kommission noch in ein Gesetz gegossen werden muss. Damit dürfte Platin mit der Automobilindustrie ein wesentlicher Nachfrager erhalten bleiben. Gleichzeitig gibt es Anzeichen, dass die Nachfrage aus anderen Industriezweigen – unter anderem aus der Chemieindustrie - anzieht. Weitere an dieser Stelle aufgeführte Preistreiber, wie beispielsweise die US-Dollar-Schwäche, schieben den Platinpreis darüber hinaus an. Nicht minder spannend ist die charttechnische Konstellation. Platin korrigierte zuletzt in der Form einer ansteigenden Dreiecksformation (orange). Der regelkonforme Ausbruch über die 2.450 US-Dollar gibt den Weg in Richtung 3.000 US-Dollar frei. Was passiert, wenn psychologisch wichtige Marken überschritten werden, zeigte sich zuletzt bei Gold und Silber. Und so würde wohl auch eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung in Richtung 4.000 US-Dollar nicht überraschen, sollte Platin erst einmal die 3.000 US-Dollar überwunden haben. Etwaige Rücksetzer sollten idealerweise auf 2.450 US-Dollar begrenzt bleiben.

Mit Blick auf die aktuelle Konstellation im Edelmetallsektor gilt unverändert, dass die Aktien der großen Gold- und Silberproduzenten, wie Barrick, Newmont, Pan American Silver oder Hecla Mining unverändert exzellente Alternativen zu den hochbewerteten Tech-Aktien wie Nvidia und Palantir etc. darstellen. Ein Blick auf die Aktien der großen Platinproduzenten wie Impala Platinum, Northam Platinum und Sibanye Stillwater dürfte sich allerdings ebenfalls lohnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.