Hunderte Millionen für die Cloud: Amazon gewinnt exklusiven Pentagon-Deal

Amazon Web Services erhält einen Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums. Das Pentagon teilte mit, dass Amazon einen Festpreisvertrag im Wert von über 581 Millionen US-Dollar für das Cloud-One-Programm der US-Luftwaffe bekommt. Der Auftrag dient der Bereitstellung von Cloud-Diensten für die Air Force und deren angeschlossene Nutzer.

Das in Seattle ansässige Unternehmen soll seine eigenen Cloud-Services an ausgewiesenen Standorten innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten betreiben. Die Arbeiten sollen bis zum 7. Dezember 2028 abgeschlossen sein. Damit bindet sich die Luftwaffe für mehrere Jahre an einen zentralen Anbieter für ihre digitale Infrastruktur.

Vergabe ohne Wettbewerb

Das Pentagon bezeichnet die Vergabe ausdrücklich als Direktvergabe. In der Mitteilung heißt es, es handele sich um eine sogenannte "Alleinbezugsvereinbarung". Damit war Amazon das einzige Unternehmen, das für diesen Auftrag in Betracht gezogen wurde. Gründe für die fehlende Ausschreibung nannte das Verteidigungsministerium nicht. Zuständig für den Vertrag ist das Air Force Life Cycle Management Center auf der Hanscom Air Force Base im Bundesstaat Massachusetts.

Erste Mittel bereits gebunden

Zum Zeitpunkt der Vergabe hat die Air Force bereits Mittel aus dem Haushalt für Betrieb und Instandhaltung des Haushaltsjahres 2026 verpflichtet. Der gebundene Betrag liegt bei knapp 3,5 Millionen US-Dollar. Diese Summe deckt erste Leistungen im Rahmen des langfristigen Vertrags ab.

Mit dem neuen Auftrag stärkt Amazon Web Services seine Position als zentraler Technologiepartner staatlicher Stellen in den Vereinigten Staaten. Für Investoren ist der Deal ein weiteres Signal für stabile, langfristige Einnahmen aus dem öffentlichen Sektor, während das Pentagon seine Cloud-Strategie weiter auf einen einzelnen Großanbieter ausrichtet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 202,1EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

