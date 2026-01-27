    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Continental-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Kursanstieg

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in naher Zukunft zumindest auf 70 Euro zulegen kann.

    Mit der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) ging es nach der Seitwärtsbewegung vom vergangenen Sommer innerhalb der Bandbreite von 55 bis 60 Euro ab Mitte Oktober 2025 kräftig nach oben. Nachdem der Aktienkurs am 9.1.26 bei 69,90 Euro ein neues 12-Monats-Hoch erreichte, ging es rasch wieder auf 62 Euro nach unten. Danach näherte sich die Aktie mit ihrem aktuellen Kurs von 67 Euro wieder dem Jahreshoch an.

    Da Continental von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Reifen aus China profitieren könnte, bekräftigten die Experten von JP Morgan ihre Kaufempfehlung für die Continental-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in naher Zukunft zumindest auf 70 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 67,50 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 67,50 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU4KRQ1, wurde beim Aktienkurs von 67,00 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

    Gelingt der Continental-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 70 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+32 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,011 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,011 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN1UP33, wurde beim Aktienkurs von 67,00 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro taxiert.

    Kann die Continental-Aktie in absehbarer Zeit auf 70 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,59 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,641 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,641 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ2X3T3, wurde beim Aktienkurs von 67,00 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,93 Euro (+39 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    Verfasst von Walter Kozubek
