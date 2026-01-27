Börsenstart Europa - 27.01. - FTSE Athex 20 stark +0,88 %

Der MDAX steht aktuell (10:00:46) bei 31.654,95 PKT und fällt um -0,52 %. Top-Werte: PUMA +4,96 %, Fielmann +1,55 %, Bilfinger +1,26 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,38 %, K+S -2,35 %, Lanxess -2,12 %

Der DAX steht bei 24.906,79 PKT und verliert bisher -0,10 %. Top-Werte: Fresenius +1,50 %, Commerzbank +0,95 %, Infineon Technologies +0,94 % Flop-Werte: BASF -2,07 %, GEA Group -1,32 %, Mercedes-Benz Group -1,09 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.721,82 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +1,99 %, CANCOM SE +1,50 %, Infineon Technologies +0,94 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,38 %, Ottobock -1,83 %, Nemetschek -1,72 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.966,27 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,79 %, Vinci +1,09 %, UniCredit +1,03 %

Flop-Werte: BASF -2,07 %, Adyen Parts Sociales -1,88 %, Air Liquide -1,19 %

Der ATX bewegt sich bei 5.552,99 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,90 %, Erste Group Bank +1,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,24 %

Flop-Werte: Lenzing -1,41 %, Immofinanz -1,33 %, Wienerberger -1,26 %

Der SMI bewegt sich bei 13.211,35 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: ABB +1,39 %, Roche Holding +1,39 %, Partners Group Holding +1,30 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,57 %, Givaudan -0,57 %, Kuehne + Nagel International -0,55 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.127,52 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Credit Agricole +1,89 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,79 %, LEGRAND +1,53 %

Flop-Werte: Capgemini -2,90 %, Renault -2,14 %, Carrefour -1,47 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.037,50 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: ABB +1,39 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,05 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,78 %

Flop-Werte: Getinge (B) -5,63 %, SSAB Registered (A) -1,86 %, Telia Company -0,81 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (10:00:28) bei 5.730,00 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,89 %, Viohalco +2,72 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,58 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,01 %, Coca-Cola HBC -0,20 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,17 %