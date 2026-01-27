DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm arbeite sich der Gewerbeimmobilien-Spezialist weiter aus der Talsohle heraus, schrieb Thomas Rothäusler in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für die Rückkehr zu einem langfristigen Gewinnwachstum habe Aroundtown angesichts der Finanzierungskosten für die hohen Verbindlichkeiten aber noch eine Wegstrecke vor sich./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 2,592EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.



