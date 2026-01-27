    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsMULTI STRUCTURE FUND - PERIPLUS - EUR FondsvorwärtsNachrichten zu MULTI STRUCTURE FUND - PERIPLUS - EUR

    Peter Dreide (TBF): Jahresausblick 2026

    Die Puzzleteile schieben sich zusammen für ein weiteres solides Jahr an den Aktien- wie auch Rentenmärkte

    26.01.2026 - Die Puzzleteile schieben sich zusammen für ein weiteres solides Jahr an den Aktien- wie auch Rentenmärkten

    Wir publizierten den Jahresausblick 2025 im Januar letzten Jahres mit der Zielrichtung im S&P 500 von 6.600 bis 6.800 Punkten. Der Markt schloss mit 6.845 Punkten nahe dieses Zielkorridors. Unsere globalen Aktienmandate konnten den MSCI Welt in Euro sehr deutlich schlagen. 

    Der TBF GLOBAL VALUE und der TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY schnitten das Jahr mit um die 20% Plus ab und somit deutlich über den 7% des MSCI Welt in Euro. 

    Der TBF SMART POWER konnte sogar mit plus 23% die dreifache Performance des MSCI Welt erzielen. 

    Auf der Mischfonds-Seite konnte der TBF SPECIAL INCOME an die Outperformance der letzten drei Jahre anknüpfen und schnitt mit 13% Plus deutlich über dem Kategorie-Durchschnitt und der Konkurrenz bb. 

    Der konservative TBF GLOBAL INCOME konnte ebenfalls leicht über dem angestrebten Renditekorridor abschließen.

    Der TBF GLOBAL TECHNOLOGY, unser TBF-Technologiefonds, schnitt im dritten Jahr in Folge besser als der Nasdaq 100 ab. Der Grund für die deutliche Outperformance war definitiv unser Stock-Picking.

    (...)

    Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Marktausblick.






