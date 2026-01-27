Peter Dreide (TBF): Jahresausblick 2026

Wir publizierten den Jahresausblick 2025 im Januar letzten Jahres mit der Zielrichtung im S&P 500 von 6.600 bis 6.800 Punkten. Der Markt schloss mit 6.845 Punkten nahe dieses Zielkorridors. Unsere globalen Aktienmandate konnten den MSCI Welt in Euro sehr deutlich schlagen.

26.01.2026 - Die Puzzleteile schieben sich zusammen für ein weiteres solides Jahr an den Aktien- wie auch Rentenmärkten

Der TBF GLOBAL VALUE und der TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY schnitten das Jahr mit um die 20% Plus ab und somit deutlich über den 7% des MSCI Welt in Euro.

Der TBF SMART POWER konnte sogar mit plus 23% die dreifache Performance des MSCI Welt erzielen.

Auf der Mischfonds-Seite konnte der TBF SPECIAL INCOME an die Outperformance der letzten drei Jahre anknüpfen und schnitt mit 13% Plus deutlich über dem Kategorie-Durchschnitt und der Konkurrenz bb.

Der konservative TBF GLOBAL INCOME konnte ebenfalls leicht über dem angestrebten Renditekorridor abschließen.

Der TBF GLOBAL TECHNOLOGY, unser TBF-Technologiefonds, schnitt im dritten Jahr in Folge besser als der Nasdaq 100 ab. Der Grund für die deutliche Outperformance war definitiv unser Stock-Picking.

