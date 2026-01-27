    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    KI boomt in Deutschland

    Neue Daten: Jedes vierte Unternehmen setzt in Deutschland auf KI!

    KI und Innovationen: Daten zeigen, Deutschland investiert mehr, doch andere Länder sind bei den Ausgaben weiter vorne.

    Inzwischen setzt jedes vierte Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz (KI) in seinen Produkten oder Geschäftsprozessen ein, wie aus Daten des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hervorgeht. Im Bereich der Softwareentwickler und IT-Dienstleister ist der Anteil am Größten. Dort nutzen 58 Prozent Künstliche Intelligenz.

    Zudem ist KI bereits in der Beraterbranche weit verbreitet. Zu ihr zählen Rechts-, Wirtschafts- und Unternehmensberatungen sowie die Werbewirtschaft. Wie stark der Anstieg tatsächlich ist, zeigen folgende Zahlen: Zum Jahresende 2023 haben demnach erst 14 Prozent die Technologie eingesetzt. Ende 2024 seien es schon 24 Prozent gewesen.

    2024 haben die mehr als drei Millionen deutschen Unternehmen insgesamt 213,3 Milliarden Euro für Innovationen ausgegeben – das ist ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Abzug der Inflation blieb ein leichter realer Zuwachs.

    50,9 Milliarden Euro gelangten in Investitionen, der Rest in laufende Aufwendungen. Insgesamt investieren nur relativ wenige Branchen in Innovationen. Deutlich vorn liegt nach wie vor die Automobilindustrie mit Ausgaben von 62,3 Milliarden Euro. Mit großem Abstand folgen die Informations- und Kommunikationsbranche mit 26,4 Milliarden Euro, die Elektroindustrie mit 24,2 Milliarden Euro sowie die chemische und Pharmaindustrie mit Investitionen von 21,1 Milliarden Euro. Im Verhältnis zum Umsatz liegt dabei die Elektroindustrie vorne.

    Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist Deutschland damit zurückgefallen. Die Niederlande investierten 7,5 Prozent mehr, Belgien sieben, Finnland 5,9, Österreich 4,7, Dänemark 3,6 und Frankreich 3,4 Prozent mehr in die Grundlagen von Innovationen.

    Als Unternehmen, die von der steigenden KI-Nachfrage profitieren, können mit Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta vor allem US-amerikanische Firmen genannt werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

      


