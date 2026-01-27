DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Jahreseckdaten des Maschinenbauers seien erfreulich, aber nicht herausragend, schrieb Lars Vom-Cleff in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über Zielspanne des Unternehmens, während das organische Umsatzwachstum dieser entspreche. Zudem sollte der positive Auftragseingang im vergangenen Quartal nicht überraschen, und das für 2026 angestrebte organische Umsatzwachstum sei auch nicht neu und bereits vom Marktkonsens vorweggenommen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 61,60EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



