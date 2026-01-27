GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 383,0EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



