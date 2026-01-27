DEWB: Buchwert 75 Prozent über Kurs

In der Portfolioentwicklung von DEWB habe es laut SMC-Research im letzten Jahr Licht und Schatten gegeben. Die Entwicklung von aifinyo habe enttäuscht, was im Jahresabschluss von DEWB zu einer größeren nicht liquiditätswirksamen Wertberichtigung geführt habe, weswegen der Jahresverlust voraussichtlich bei 5,4 Mio. Euro liegen werde.

Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung hat den Kurs von DEWB nach Darstellung von SMC-Research zuletzt weiter gedrückt, so dass das Eigenkapital je Aktie inzwischen rund 75 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. SMC-Analyst Holger Steffen bleibt trotz hohem Potenzial bei seinem Halten-Votum, bis Teilverkäufe im Portfolio in greifbare Nähe rücken.

Zugleich haben sich die Schwergewichte LAIQON und Stableton aber positiv entwickelt, und eine Fortsetzung dieses Trends in 2026 scheine durchaus wahrscheinlich. Perspektivisch könnte das die Möglichkeit zumindest für einen Teilverkauf der Anteile eröffnen. Darüber hinaus habe sich das Unternehmen mit einer Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 10 zu 1 auch die Option erschlossen, wieder mit Hilfe von Kapitalerhöhungen zu wachsen.

Aktuell notiere die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zum Buchwert je Aktie. Dieser dürfte sich laut den Analysten nach dem zu erwartenden Jahresverlust 2025 auf 4,75 Euro je Aktie belaufen, rund 75 Prozent über dem aktuellen Kurs. Den Potenzialwert taxieren sie im Wesentlichen auf Basis einer zumindest planmäßigen Weiterentwicklung von LAIQON und Stableton sogar auf 8,70 Euro je Aktie.

Damit dieses Potenzial realisiert werde, seien aber vermutlich weitere Fortschritte der größten Beteiligungen notwendig, die rentable Teilverkäufe zumindest in greifbare Nähe rücken würden. Bis dahin laute das Urteil der Analysten weiterhin „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.01.2026 um 9:15 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.01.2026 um 18:25 Uhr fertiggestellt und am 27.01.2026 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-27-SMC-Comment-DEWB_frei.pdf

