    PUMA Aktie mit Kurssprung +8,91 % - 27.01.2026

    Am 27.01.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um +8,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Die PUMA Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,91 % auf 23,475 zulegen. Das sind +1,920  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +16,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 23,475, mit einem Plus von +8,91 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PUMA Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,02 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +25,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PUMA auf +19,91 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,21 %
    1 Monat +21,85 %
    3 Monate +21,02 %
    1 Jahr -32,93 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PUMA Aktie und deren Kursentwicklung nach dem Anteilskauf durch Anta Sports. Anleger sehen Kaufgelegenheiten bei etwa 22,2 €, während einige auf einen Anstieg auf 28-30 € spekulieren. Bedenken über die Benachteiligung von Kleinaktionären bei einer möglichen Übernahme sind ebenfalls präsent. Zudem wird die positive Marktpositionierung durch Antas Einfluss in China hervorgehoben, während auch mögliche Marktmanipulationen diskutiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,35 Mrd.EUR € wert.

    Markt dreht leicht ins Minus


    Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Anfangsgewinne nur kurz halten können und ist in negatives Terrain abgerutscht. Der Dax notierte am Vormittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.917 Punkten. Zum Handelsstart war der Leitindex über …

    Börsenstart Europa - 27.01. - FTSE Athex 20 stark +0,88 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen


    Der chinesische Konzern Anta Sports Products will groß beim deutschen Sportartikelhersteller Puma einsteigen. Wie die Muttergesellschaft von Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon und Wilson am Dienstag in Hongkong mitteilte, wird sie …

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +7,70 %
    +26,06 %
    +24,24 %
    +21,31 %
    -21,90 %
    -58,39 %
    -70,02 %
    +31,96 %
    +1.534,51 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



