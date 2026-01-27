ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
- Goldman Sachs belässt Roche auf "Neutral" mit 365 CHF.
- CT-388 zeigt wettbewerbsfähiges Profil für Abnehmmittel.
- Weitere Details bei ADA-Jahrestagung im Juni erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
