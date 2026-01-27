Gestern ein regelrechter Tsunami bei Silber mit zwei 4-Sigma-Abweichungen an einem einzigen Tag: erst eine massive Rally, dann heftiger Abverkauf. Die Wahrscheinlichkeit für eine 4-Sigma-Abweichung beträgt 0,003% - und gestern hatten wir zweimal diese Abweichung mit massiven Verschiebungen der Marktkapitalisierung von Silber! Blickt man auf die US-Aktienmärkte, kündigt sich ein Extrem-Ereignis an: die Bollinger-Bänder beim Nasdaq 100 sind so verengt wie seit fast sechs Jahren nicht mehr! Auslöser könnte eine Attacke auf den Iran sein (oder ein Schwarzer Schwan). Trump gestern mit einem bemerkenswerte TACO in der Sache ICE-Minnesota, aber gleichzeitig droht er Südkorea mit neuen Zöllen, weil das Land das Handelsabkommen mit den USA nicht ratifiziert hat.

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. Silber gibt nach, Gold schwankt – erste Risse in der Rally

Das Video "Der Silber-Tsunami: Vorbote für Extrem-Ereignis der Finanzmärkte!" sehen Sier hier..