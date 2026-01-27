BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 381,2EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 390
Kursziel alt: 390
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
