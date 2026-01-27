ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken
- Jefferies stuft Roche auf "Underperform" ein.
- Kursziel für Roche bei 230 Franken festgelegt.
- Markt für Abnehmmittel wird zunehmend wettbewerbsintensiv.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. "Ein neuer Tag, ein neues Inkretin" - der Markt für Abnehmmittel werde immer härter umkämpft, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Letztlich lägen die Phase-II-Daten von Roches CT-388 etwa auf Augenhöhe mit Zepbound von Eli Lilly. Wenn CT-388 mit der Phase III durch sei, seien wohl noch viel mehr Alternativen am Markt./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 381,1 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 268,62 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 390,00CHF was eine Bandbreite von -39,85 %/+2,00 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 230 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Roche Holding - 855167 - CH0012032048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Roche Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ALS-/SMA-Heilungsfortschritte - Risdiplam