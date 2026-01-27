Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 381,1 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 268,62 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 390,00CHF was eine Bandbreite von -39,85 %/+2,00 % bedeutet.