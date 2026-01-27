    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Gold-Rush durch Dollar-Frust

    Silber: Größter Tagessprung seit 1985 – Ex-JPM-Star warnt vor 50%-Crash

    Silber schießt auf Rekorde, angetrieben von Panikkäufen und spekulativen Turbo-Tradern. Aber Ex-JPMorgan-Star Marko Kolanovic warnt: Die Rallye sei nicht nachhaltig – der Preis könnte sich noch 2026 halbieren.

    • Silberpreise steigen durch Panikkäufe und Spekulation.
    • Kolanovic warnt vor nachhaltigem Preissturz bis 2026.
    • Hohe physische Nachfrage trifft auf illiquiden Markt.
    Gold-Rush durch Dollar-Frust - Silber: Größter Tagessprung seit 1985 – Ex-JPM-Star warnt vor 50%-Crash
    Foto: Unsplash

    Der Silbermarkt erlebt historische Ausschläge – und eine ungewöhnlich scharfe Warnung. Der frühere JPMorgan-Chefstratege Marko Kolanovic hält die aktuellen Rekordpreise für nicht nachhaltig und erwartet einen massiven Einbruch. Silber war am Montag auf 113,25 US-Dollar je Unze gestiegen, am Mittwoch notiert das Edelmetall bei knapp unter 113 US-Dollar.

    Kolanovic führt den Höhenflug jedoch nicht auf Fundamentaldaten zurück, sondern auf spekulative Kräfte: "Meme-Händler, die versuchen, den Markt zu übernehmen." Aus seiner Sicht werden die Preise "nicht von Dauer sein – Silber dürfte später in diesem Jahr bei [etwa] der Hälfte dieser Werte gehandelt werden".

    Auslöser der Rallye sind geopolitische Spannungen, die Furcht vor einem möglichen teilweisen US-Regierungsstillstand und eine rasante Umschichtung in sichere Häfen. Prognosemärkte sehen die Wahrscheinlichkeit eines Shutdowns derzeit bei rund 80 Prozent. Allein im Januar ist Silber um 54 Prozent gestiegen, im Jahresvergleich um 264 Prozent – eine Dynamik, die selbst Gold übertrifft.

    Doch die Bewegung speist sich nicht nur aus politischer Unsicherheit. Laut MKS-PAMP-Chef James Emmett trifft derzeit eine "immense Nachfrage nach Silber, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben" auf einen vergleichsweise illiquiden Markt. Silber wird zunehmend per Luftfracht transportiert, weil das Metall kaum noch verfügbar ist. Zeitgleich treiben Anleger, die den Goldzug verpasst haben, das weiße Metall als "Ersatz-Safe-Haven" in die Höhe. Der enorme physische Bedarf aus Indien verschärft zusätzlich die Lage und war bereits im vergangenen Jahr ein zentraler Treiber des historischen Short Squeeze.

    Parallel erreichte auch Gold neue Rekordstände. Der Front-Month-Preis kletterte am Montag erneut über 5.000 US-Dollar, während Silber mit einem Tagesplus von 14 Prozent den stärksten Anstieg seit 1985 verzeichnete. Marktanalysten sprechen von einer wachsenden Vertrauenskrise gegenüber dem US-Dollar. Trumps Drohung mit 100-Prozent-Zöllen gegen Kanada sowie Spekulationen über eine mögliche US-japanische Yen-Intervention schwächen die US-Währung zusätzlich. "Ein globales System unter Druck", sagt Daniela Hathorn von Capital.com. Edelmetalle würden in einem politisierten Umfeld nun "mehr als nur eine Absicherung gegen Risiken".

    Während Kolanovic vor einem Preissturz um rund 50 Prozent warnt, verweisen andere Marktakteure auf die außergewöhnlich hohe physische Nachfrage nach Silber. Konkrete Kursziele nennt jedoch keiner von ihnen – bullish bleiben derzeit vor allem die Gold-Strategen, deren Prognosen inzwischen bis zu 7.150 US-Dollar reichen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Gold-Rush durch Dollar-Frust Silber: Größter Tagessprung seit 1985 – Ex-JPM-Star warnt vor 50%-Crash Silber schießt auf Rekorde, angetrieben von Panikkäufen und spekulativen Turbo-Tradern. Aber Ex-JPMorgan-Star Marko Kolanovic warnt: Die Rallye sei nicht nachhaltig – der Preis könnte sich noch 2026 halbieren.
