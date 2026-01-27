    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Alstom schwach nach Kepler-Analyse - ABB steigen

    • Alstom-Aktien fallen nach skeptischer Analyse.
    • Kursziel von Kepler Cheuvreux auf 25 Euro gesenkt.
    • Strategische Anpassungen unter neuem Konzernchef stehen an.
    AKTIEN IM FOKUS - Alstom schwach nach Kepler-Analyse - ABB steigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Alstom sind am Dienstag nach einer skeptischen Analyse von Kepler Cheuvreux unter die 21-Tage-Linie gerutscht. Die Papiere des Industriekonzerns verloren bis zu 2,7 Prozent auf 25,68 Euro. Anfang Januar hatten sie mit gut 27 Euro noch einen Höchststand seit Sommer 2023 erreicht.

    Kepler-Branchenexperte William Mackie stufte sie nun bei einem reduzierten Kursziel von 25 Euro auf "Reduce" ab. Nach dem Anstieg der Auftragseingänge betont er Umsetzungsrisiken bei den Projekten der Franzosen. Zudem monierte er den unsicheren Barmittelumschlag aus den Gewinnen. Alstom stünde ein Jahr strategischer Anpassungen mit neuem Konzernchef bevor.

    Auch Siemens stufte Mackie auf "Reduce" ab. Die Aktien der Münchner reagierten allerdings kaum. Dagegen legten ABB nach einer Kaufempfehlung zu./ag/mis

     

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 66,35 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 202,72 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -23,08 %/+18,34 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
