    Neues Modell, große Ambitionen

    Konkurrenz für Google und OpenAI: Dieses China-Modell mischt den Markt auf

    Chinas Moonshot AI veröffentlicht ein neues KI-Modell. Damit ist das Rennen gegen DeepSeek, Google und OpenAI eröffnet. Investoren wittern die nächste KI-Welle.

    Foto: David Talukdar - picture alliance / ZUMA Press Wire

    Moonshot AI hat eine neue Version seines Flaggschiff-Modells Kimi vorgestellt, die gleichzeitig Text, Bilder und Videos aus einer einzigen Eingabe verarbeiten kann. Das Modell K2.5 folgt dem Trend zu sogenannten Omni-Modellen, wie er von Branchengrößen wie OpenAI und Alphabet mit Google vorangetrieben wird. Das erklärte das Unternehmen am Dienstag, wie Bloomberg berichtete.

    Damit reagiert Moonshot, unterstützt von Alibaba, auf die wachsende Konkurrenz in China und bereitet sich auf die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von DeepSeek vor, die in den vergangenen Wochen angekündigt wurde. Laut Unternehmensangaben haben DeepSeek-Forscher, unter anderem Mitgründer Liang Wenfeng, auf GitHub Programmcode und Fachartikel veröffentlicht, um ihre Fortschritte zu dokumentieren.

    Investoren zeigen wieder Appetit

    Die neue Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte nutzt Moonshot geschickt, um frisches Kapital zu mobilisieren. Bereits im vergangenen Monat sammelte das Unternehmen 500 Millionen US-Dollar ein, unter anderem von Alibaba und IDG Capital, und erreichte damit eine Bewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar. Insider berichten Bloomberg, dass weitere Finanzierungsrunden anstehen, die eine Bewertung von bis zu 5 Milliarden US-Dollar ermöglichen könnten. Der Rückenwind kommt auch aus den Börsengängen chinesischer KI-Konkurrenten: MiniMax und Zhipu erzielten bei ihren jüngsten Erstnotierungen in Hongkong zusammen mehr als eine Milliarde US-Dollar. Offiziell gibt es bislang keine Informationen über einen geplanten Börsengang von Moonshot.

    MiniMax Group

    +17,29 %
    +21,81 %
    +29,96 %
    ISIN:KYG6181S1093WKN:A41ZNR

    Konkurrenzkampf nach DeepSeeks Durchbruch

    Moonshot, Zhipu und MiniMax gehören zu den wenigen führenden Unternehmen im einst als "Krieg der hundert Modelle" bezeichneten Markt. Der Durchbruch von DeepSeeks R1-Modell Anfang 2025 hat den Wettbewerb verschärft und viele kleinere Anbieter kämpfen weiterhin um technologische Upgrades und Finanzierung. Zhipu hat im Januar mit GLM-Image ein Bildmodell vorgestellt, das vollständig auf heimischen Chips trainiert wurde, während Alibaba kürzlich eine neue Version seines Spitzenmodells Qwen3-Max mit Fokus auf logisches Schlussfolgern veröffentlicht hat.

    K2.5 schließt Lücken bei Benchmark-Tests und Programmierung

    Moonshot betont, dass K2.5 Open-Source-Modelle in mehreren Benchmark-Tests übertrifft und gleichzeitig die Lücke zu führenden proprietären Modellen beim Programmieren deutlich verringert. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einem automatisierten Programmierwerkzeug, das mit dem beliebten Claude Code von Anthropic konkurrieren soll.

    Technologie vor Vermarktung

    Gegründet wurde Moonshot von Yang Zhilin, einem ehemaligen Professor der Tsinghua-Universität, der zuvor an KI-Projekten bei Meta Platforms und Google beteiligt war. Das Unternehmen bietet gestaffelte Abonnements für seinen Chatbot an und verkauft die Technologie an Firmenkunden, hinkt jedoch bei der Kommerzialisierung noch hinter Zhipu und MiniMax hinterher. Mit dem neuen Modell K2.5 und frischem Kapital will Moonshot nun Boden gutmachen und sich im hart umkämpften chinesischen KI-Markt weiter nach vorne schieben.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    4 im Artikel enthaltene Werte
