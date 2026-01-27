DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,37 % und einem Kurs von 23,57EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
