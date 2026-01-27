AKTIE IM FOKUS
Gea geben Teil ihres Vortagesgewinne ab
- Gea Group-Aktien revidieren Kursgewinne um 1,7%.
- Auftragseingang über Erwartungen, Ebitda entspricht.
- Analyst Gupta bleibt bei "Underweight", Ziel 57,60 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Gea Group haben am Dienstag einen Teil ihrer am Vortag im späten Handel erzielten Kursgewinne revidiert. Anleger hatten am Montag zunächst begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag landeten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,7 Prozent auf 61,55 Euro auf dem letzten Platz im Dax .
Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie liege darunter, betonte Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern. Gupta blieb bei "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro./ajx/jha/
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 61,55 auf Tradegate (27. Januar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,16 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,06 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -9,31 %/+8,50 % bedeutet.
