Gea geben Teil ihres Vortagesgewinne ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 61,55 auf Tradegate (27. Januar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,16 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,06 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -9,31 %/+8,50 % bedeutet.