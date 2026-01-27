Inturai Ventures und Talius unterzeichnen Absichtserklärung zur Einführung von KI-gestützter Technologie für Sensorik und räumliche Intelligenz

- Inturai baut seine Zusammenarbeit mit Talius nach langjähriger Kooperation weiter aus

- Angepeilter Umsatz von insgesamt 2,5 Mio. USD in den ersten drei Jahren des Implementierungs- und Empfehlungszeitraums

- Erweiterung von Funktionen von Talius Smart Care um räumliche Intelligenz in Echtzeit

Vancouver, British Columbia – 27. Januar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG) freut sich zu bestätigen, dass es nach kontinuierlichem Engagement und technischer Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (LoI)¹ mit Talius Group Limited (ASX: TAL), einem führenden Anbieter von Technologien für die Alten- und Behindertenpflege in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich, unterzeichnet hat.

Diese strategische Absichtserklärung stellt eine bedeutsame Weiterentwicklung der bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen dar, wobei Pläne bestehen, die KI-gestützte Plattform für Sensorik und räumliche Intelligenz von Inturai in das gesamte Talius-Ökosystem zu integrieren. Die Zusammenarbeit soll vorbehaltlich endgültiger Abkommen in den ersten drei Jahren einen Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD generieren – sowohl durch direkte Nutzung als auch durch Empfehlungsaktivitäten.²

Die Smart Care-Plattform von Talius unterstützt die kontinuierliche Überwachung, Notfallreaktion und intelligente Triage in einer breiten und etablierten Versorgungspräsenz in Einrichtungen und Privathaushalten.

„Diese Partnerschaft bringt zwei Unternehmen mit einer gemeinsamen Mission zusammen – die Erbringung intelligenterer und sichererer Pflege durch intelligente Infrastruktur“, sagte Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp. „Durch die Integration unserer räumlichen KI-Plattform in die klinisch regulierte Technologie und das etablierte Pflegeökosystem von Talius erweitern wir die Fähigkeiten einer der bereits jetzt modernsten Pflegeplattformen auf dem Markt.“