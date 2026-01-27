    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    LBBW stuft NETFLIX COM INC auf 'Halten'

    STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat das Kursziel für Netflix von 125 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der verschärfte Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery belaste die Aktien, schrieb Sarah Lenz am Dienstag. Sie verwies auf den hohen Kaufpreis und die Absicht, zugunsten der Finanzierung Aktienrückkäufe zunächst auszusetzen. Die zurückhaltende operative Margenprognose für 2026 sei ebenfalls ein Belastungsfaktor./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 72,34EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: LBBW
    Analyst: Sarah Lenz
    Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 94
    Kursziel alt: 125
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


