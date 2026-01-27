Teilzeit-Vorschlag stößt auch in Unionsfraktion auf Ablehnung

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hält den Parteitags-Antrag des Wirtschaftsflügels der Union für eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit größtenteils für verfehlt. "Der Antrag und seine verunglückte Wortwahl gehen am Kern der Debatte vorbei", sagte Linnemann der "Rheinischen Post". Er gehe daher davon aus, dass die Antragskommission den Antrag grundlegend überarbeiten und dann dem Bundesparteitag der CDU zur Beratung vorlegen werde, ergänzte Linnemann.

Zugleich betonte der Generalsekretär, es sei richtig, dass auf dem Parteitag über das Thema Teilzeit geredet werde: "Wir müssen darüber sprechen, wie wir die Rahmenbedingungen so verbessern, dass mehr Personen den Weg von Teilzeit in Vollzeit finden." Dabei gehe es um flexiblere Arbeitszeitmodelle, um mehr Netto von Brutto, niedrigere Abgaben und Steuern oder den Ausbau der Kitaplätze.