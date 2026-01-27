Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP GROUP, unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Akquisition der SOLIT Group AG
Tägerwilen (ots) - Strategisches Ziel der Transaktion ist die Schaffung eines
führenden integrierten europäischen Edelmetall-Ökosystems.
Die SOLIT Group AG und die Bullion International Group (BIG) haben einen
verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SOLIT
Group AG unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist für das zweite Quartal
2026 vorgesehen. Auch in Zukunft werden die Gründer und die bisherigen
Hauptaktionäre der SOLIT, Robert Vitye, Tim Schieferstein und Thomas Hellener,
die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten.
BIG wurde 2024 von der MKS PAMP GROUP gegründet, ein weltweit integrierter
Marktführer in der Edelmetallverarbeitung. Mit BIG verfolgt die MKS PAMP GROUP
ihr Ziel, eine global führende, vollständig integrierte Handelsplattform für
physische Edelmetalle aufzubauen. "Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit,
da sie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird: Sie erweitert unseren
Handlungsspielraum, beschleunigt Innovationen und hebt unser gemeinsames
Erfolgspotenzial auf ein neues Niveau", so Robert Vitye, CEO der SOLIT Group AG.
Die Partnerschaft basiert auf klarer strategischer Komplementarität und einer
gemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT drei
Kernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund eines
außergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung der
physischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integrierten
Wertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP®
Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und die
Verantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIG
übernehmen.
"Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzen
das Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalen
Zugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eine
führende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO der
Bullion International Group.
Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mit
denen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige
30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenz
in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischen
Märkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter der
Marke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbene
Logistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.
Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group
