    Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP GROUP, unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Akquisition der SOLIT Group AG

    Tägerwilen (ots) - Strategisches Ziel der Transaktion ist die Schaffung eines
    führenden integrierten europäischen Edelmetall-Ökosystems.

    Die SOLIT Group AG und die Bullion International Group (BIG) haben einen
    verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SOLIT
    Group AG unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist für das zweite Quartal
    2026 vorgesehen. Auch in Zukunft werden die Gründer und die bisherigen
    Hauptaktionäre der SOLIT, Robert Vitye, Tim Schieferstein und Thomas Hellener,
    die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten.

    BIG wurde 2024 von der MKS PAMP GROUP gegründet, ein weltweit integrierter
    Marktführer in der Edelmetallverarbeitung. Mit BIG verfolgt die MKS PAMP GROUP
    ihr Ziel, eine global führende, vollständig integrierte Handelsplattform für
    physische Edelmetalle aufzubauen. "Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit,
    da sie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird: Sie erweitert unseren
    Handlungsspielraum, beschleunigt Innovationen und hebt unser gemeinsames
    Erfolgspotenzial auf ein neues Niveau", so Robert Vitye, CEO der SOLIT Group AG.

    Die Partnerschaft basiert auf klarer strategischer Komplementarität und einer
    gemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT drei
    Kernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund eines
    außergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung der
    physischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integrierten
    Wertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP®
    Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und die
    Verantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIG
    übernehmen.

    "Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzen
    das Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalen
    Zugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eine
    führende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO der
    Bullion International Group.

    Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mit
    denen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige
    30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenz
    in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischen
    Märkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter der
    Marke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbene
    Logistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.

    Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group
