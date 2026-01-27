Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP GROUP, unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Akquisition der SOLIT Group AG

Tägerwilen (ots) - Strategisches Ziel der Transaktion ist die Schaffung eines

führenden integrierten europäischen Edelmetall-Ökosystems.



Die SOLIT Group AG und die Bullion International Group (BIG) haben einen

verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SOLIT

Group AG unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist für das zweite Quartal

2026 vorgesehen. Auch in Zukunft werden die Gründer und die bisherigen

Hauptaktionäre der SOLIT, Robert Vitye, Tim Schieferstein und Thomas Hellener,

die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten.



BIG wurde 2024 von der MKS PAMP GROUP gegründet, ein weltweit integrierter

Marktführer in der Edelmetallverarbeitung. Mit BIG verfolgt die MKS PAMP GROUP

ihr Ziel, eine global führende, vollständig integrierte Handelsplattform für

physische Edelmetalle aufzubauen. "Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit,

da sie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird: Sie erweitert unseren

Handlungsspielraum, beschleunigt Innovationen und hebt unser gemeinsames

Erfolgspotenzial auf ein neues Niveau", so Robert Vitye, CEO der SOLIT Group AG.







gemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT drei

Kernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund eines

außergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung der

physischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integrierten

Wertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP®

Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und die

Verantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIG

übernehmen.



"Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzen

das Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalen

Zugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eine

führende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO der

Bullion International Group.



Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mit

denen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige

30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenz

in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischen

Märkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter der

Marke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbene

Logistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.



Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group Seite 1 von 2 Seite 2 ►



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Diskussion zum Thema Silber Silber +8,28 % Rohstoff 4689 Aufrufe heute MONSIEURCB vor 26 Minuten Gold und Silber vor neuen Allzeithochs... Gold +1,58 % Rohstoff 54 Aufrufe heute Macrocosmonaut 18.01.26, 22:12

Die Partnerschaft basiert auf klarer strategischer Komplementarität und einergemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT dreiKernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund einesaußergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung derphysischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integriertenWertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP®Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und dieVerantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIGübernehmen."Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzendas Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalenZugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eineführende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO derBullion International Group.Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mitdenen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenzin der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischenMärkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter derMarke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbeneLogistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group