UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die am 25. Februar anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften gut ausfallen, schrieb Graham Doyle am Montagabend in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer moderaten operativen Ergebnisüberraschung (Ebit). Der Ausblick auf 2026 sollte im Rahmen der Markterwartungen liegen. Doyle rechnet mit einem währungsbereinigten Ebit-Anstieg um 8 bis 12 Prozent. Derweil senkte Doyle seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie ein wenig. Damit trägt er höheren Investitionen Rechnung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 48,85EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +22,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer