    AKTIE IM FOKUS

    Kursgewinne von Fielmann schmelzen trotz Berenberg-'Buy'

    • Fielmann-Aktien nach anfänglichem Plus wieder gefallen.
    • Empfehlung von Berenberg sorgte für Kursanstieg.
    • Jahresbilanz zeigt minus 6 Prozent, negative Tendenz.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fielmann-Aktien haben am Dienstag ihre deutlichen Anfangsgewinne im Handelsverlauf ein gutes Stück weit wieder abgegeben. Zunächst hatte eine Empfehlung durch die Privatbank Berenberg für kräftigen Rückenwind gesorgt, bevor die chartechnisch immer noch angeschlagenen Papiere von Chart-Widerständen ausgebremst wurden.

    Zum Handelsstart waren die Papiere der Optikerkette um bis zu 6 Prozent gestiegen, hatten dabei die 21-Tage-Durchschnittslinie knapp überschritten und waren bis an die 50-Tage-Linie herangelaufen, die den kurz- bis mittelfristigen Trend signalisieren. Danach bröckelten die Gewinne jedoch rasch ab. Zuletzt notierte das Papier noch 1,4 Prozent im Plus bei 40,90 Euro.

    Damit waren die Titel aber dennoch zweitbester Wert im leicht schwächeren Index der mittelgroßen Werte, dem MDax . Die Tendenz seit Jahresbeginn jedoch ist mit minus 6 Prozent negativ.

    Zuvor hatte Berenberg die Bewertung von Fielmann mit "Buy" aufgenommen und ein Kursziel von 56 Euro genannt. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie derzeit nahe ihres Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt, begründete Analyst Harrison Woodin-Lygo seine Einschätzung. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben./edh/la/mis

    ISIN:DE0005772206WKN:577220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 41,15 auf Tradegate (27. Januar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,44 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +33,82 %/+63,02 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
