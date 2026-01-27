Wirtschaftswachstum nicht zufriedenstellend

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche erwartet in diesem Jahr ein leichtes Wachstum in Deutschland - die Zahlen seien aber nicht zufriedenstellend, sagte die CDU-Politikerin beim "Handelsblatt"-Energiegipfel in Berlin. Das Wachstum in diesem und im nächsten Jahr werde fast ausschließlich ausgelöst durch staatliche Ausgaben, sagte Reiche mit Blick auf milliardenschwere, schuldenfinanzierte Sondervermögen für Klimaschutz und Infrastruktur sowie Verteidigung.

Reiche stellt an diesem Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vor. Wie das "Handelsblatt" berichtete, wird das Bruttoinlandsprodukt 2026 demnach um 1,0 Prozent zulegen. Im Herbst war Reiche noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent ausgegangen. Ein Grund für die schwächeren Aussichten ist der schwache Export.

2025 schrammte Deutschland nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei, es gab ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent

Die Ministerin bekräftigte ihre Forderung nach Strukturreformen bei Steuern, den soziale Sicherungssystemen, auf dem Arbeitsmarkt sowie den Energiepreisen. Nur wenn das gelinge, rechtfertigte sich der Schuldenberg./hoe/DP/men



