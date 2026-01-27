UnitedHealth unter Druck: Neue Trump-Tarife lassen Versicherer-Aktien abstürzen!

"Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass die UnitedHealth Group einen Umsatzrückgang verzeichnet."

Die Aktien großer US-Gesundheitskonzerne sind nach einem Vorschlag der Trump-Administration für Medicare Advantage deutlich gefallen. Auch die UnitedHealth Group fiel am Montag um neun Prozent und muss nun am Dienstag zusätzlich einen Umsatzrückgang verkraften. Das Unternehmen hat im vierten Quartal die Gewinnerwartungen nur minimal übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,11 US-Dollar, leicht über den prognostizierten 2,10 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 113,2 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter den Analystenerwartungen von 113,82 Milliarden US-Dollar, berichtet CNBC. CFO Wayne DeVeydt kommentierte:

Erst wenige Tage vor der Zahlenmeldung hatten UnitedHealth‑CEO Stephen Hemsley und mehr als 60 weitere führende Geschäftsleute aus Minnesota einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie nach dem tödlichen Schuss auf den US‑Bürger und Krankenpfleger Alex Pretti eine "sofortige Deeskalation der Spannungen" forderten. Der Vorfall und die öffentliche Reaktion großer Unternehmen zeigen, wie stark politische Ereignisse inzwischen auch wirtschaftliche Entscheidungsträger beschäftigen.

Vorbörslich notierte die Aktie heute mit einem Minus von 12,21 Prozent bei 308,65 US-Dollar (Stand 12:35 Uhr MEZ). Die Kombination aus sinkender Umsatzprognose und politischen Vorgaben sorgt bei Anlegern für deutlich erhöhte Vorsicht.

Umsatzprognose sorgt für Alarm bei Anlegern

Für 2026 erwartet UnitedHealth einen Umsatz von über 439 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten mit 454,6 Milliarden US-Dollar gerechnet. DeVeydt nannte drei Gründe für den erwarteten Umsatzrückgang: darunter laufende und geplante Verkäufe, etwa in Großbritannien und Südamerika, sowie einen deutlichen Rückgang der US-Mitgliederzahlen um mehr als 3 Millionen im Jahr 2026.

Er betonte: "Ich würde sagen, dass wir im vierten Quartal das Ruder herumgerissen haben, indem wir uns von den Geschäften in Südamerika und Europa getrennt haben. Wir konzentrieren uns auf das US-Geschäft und haben die Bilanz gestärkt und das Unternehmen neu positioniert, um das historische Wachstum zu erzielen, das die Investoren gesehen haben."

Trump-Tarife lösen Kurssturz aus

Bereits am Montag stürzten die Aktien von UnitedHealth und anderen großen Versicherern massiv ab. Die Centers for Medicare and Medicaid Services hatten nahezu unveränderte Zahlungen für Medicare-Advantage-Pläne vorgeschlagen. Humana büßte nachbörslich fast 13 Prozent ein, CVS Health verlor neun Prozent und Elevance Health fünf Prozent. Centene sank um mehr als drei Prozent.

"Mit diesen vorgeschlagenen Zahlungsrichtlinien soll sichergestellt werden, dass Medicare Advantage für die Menschen, denen es dient, besser funktioniert", so CMS-Administrator Dr. Mehmet Oz. Er betonte, dass die Behörde durch genauere Zahlungen und modernisierte Risikoanpassung bezahlbare Pläne für Versicherte sicherstellen und unnötige Ausgaben für Steuerzahler vermeiden wolle.

Medizinische Kosten bleiben hoch

Die steigenden Kosten vor allem bei Medicare-Advantage-Patienten belasten weiterhin die Versicherer. Diese medizinischen Kosten waren im vierten Quartal weiterhin "hoch, aber nicht über den Erwartungen liegend", so DeVeydt.

Für 2026 erwartet UnitedHealth eine Medical-Benefit-Quote von 88,8 Prozent, leicht verbessert gegenüber 89,1 Prozent im Vorjahr. Eine niedrigere Quote deutet darauf hin, dass die Einnahmen aus Prämien stärker als die Ausgaben für Leistungen steigen – ein Schlüsselindikator für Profitabilität.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion