    Micron Technology - Aktie gewinnt kräftig - 27.01.2026

    Am 27.01.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +5,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Die Micron Technology Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,16 % auf 344,35 zulegen. Das sind +16,90  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 344,35, mit einem Plus von +5,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +73,79 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +4,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +32,01 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,69 %
    1 Monat +35,93 %
    3 Monate +73,79 %
    1 Jahr +234,13 %

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 387,23 Mrd.EUR € wert.

    Micron investiert Milliarden in Singapur-Werk: Wer profitiert vom Chip-Mangel?


    Um der weltweiten Speicherchip-Knappheit zu begegnen, investiert Micron 24 Milliarden US-Dollar in Singapur. Der bis 2028 geplante Ausbau soll rund 1.600 neue Arbeitsplätze schaffen und die KI-Technologie vorantreiben.

    Micron Breaks Ground on Advanced Wafer Fabrication Facility in Singapore


    Approximately $24 billion investment over 10 years will support long-term manufacturing requirements and AI-driven demandSINGAPORE, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) broke ground today on an advanced wafer …

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +5,45 %
    +8,79 %
    +41,05 %
    +76,49 %
    +255,25 %
    +495,48 %
    +411,61 %
    +3.389,65 %
    +2.177,98 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



