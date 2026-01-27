    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahnchefin will an Konzernspitze 500 Millionen Euro jährlich sparen

    Foto: Logo der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Anfang Oktober amtierende Bahn-Vorstandschefin Evelyn Palla macht ernst mit ihrem angekündigten Sanierungskurs.

    In der Konzernleitung will sie jährlich 500 Millionen Euro sparen. Das kündigte sie laut eines "Focus"-Berichts bei einem Neujahrsempfang des Unternehmens am Montagabend in Berlin an. Schon vor ein paar Tagen hatte Aufsichtsratschef Werner Gatzer erklärt, dass in der Zentrale etwa jeder dritte Führungsjob wegfallen soll.

    Zugleich will die Bahn dieses Jahr mit 50 Millionen Euro ein neues "Sofortprogramm zur Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen" starten. So hat es Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gestern in Remagen vorgestellt. Der Pünktlichkeit der Züge dürfte das zunächst nicht helfen. 2026 erhöht sich die Zahl der Baustellen im Bahnnetz erneut - von 24.000 auf 26.000.


    Verfasst von Redaktion dts
