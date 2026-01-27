    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Gasembargo

    681 Aufrufe 681 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU verbietet russisches Gas – diese Länder wehren sich!

    Die EU verbietet russisches Gas bis 2027. Nun zieht die Slowakei gegen das EU-Gasverbot vor Gericht. Was bedeutet das für die Zukunft?

    Für Sie zusammengefasst
    • Slowakei klagt gegen EU-Gasverbot bis 2027.
    • Ungarn plant ebenfalls rechtliche Schritte gegen Verbot.
    • EU reduziert russisches Gas von 40% auf 13% bis 2025.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Gasembargo - EU verbietet russisches Gas – diese Länder wehren sich!
    Foto: OpenAI

    Um die mit qualifizierter Mehrheit beschlossene Entscheidung der Europäischen Union zum Verbot russischer Gasimporte anzufechten, wird die Slowakei Klage einreichen. So zitiert am Dienstag die Nachrichtenwebsite Dennik N Premierminister Robert Fico. Die EU-Länder haben am Montag ihre endgültige Zustimmung zu einem Verbot russischer Gasimporte bis Ende 2027 gegeben, die Slowakei und Ungarn waren die einzigen Länder, die dagegen stimmten.

    Bei einem Treffen am Montag in Brüssel billigten die Minister der EU-Länder das Gesetz, Bulgarien enthielt sich der Stimme. Zudem kündigte auch Ungarn an, das Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof anzufechten. Das Verbot war so konzipiert, dass es von einer verstärkten Mehrheit der Länder gebilligt werden konnte, um den Widerstand Ungarns und der Slowakei zu überwinden.

    Die beiden Länder sind weiterhin stark von russischen Energieimporten abhängig sind und wollen ihre engen Beziehungen zu Moskau aufrechterhalten. Gemäß der Vereinbarung wird die EU die Einfuhr von russischem Flüssigerdgas bis Ende 2026 und die Einfuhr von Pipelinegas bis zum 30. September 2027 einstellen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Frist spätestens auf den 1. November 2027 verschoben werden kann, wenn ein Land Schwierigkeiten hat, seine Gasspeicher vor dem Winter mit nicht-russischem Gas zu füllen.

    Vor 2022 Russland lieferte mehr als 40 Prozent des Gasbedarfs der EU. Dieser Anteil sank laut den neuesten verfügbaren EU-Daten bis 2025 auf rund 13 Prozent.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 3,769USD auf Ariva Indikation (27. Januar 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gasembargo EU verbietet russisches Gas – diese Länder wehren sich! Die EU verbietet russisches Gas bis 2027. Nun zieht die Slowakei gegen das EU-Gasverbot vor Gericht. Was bedeutet das für die Zukunft?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     