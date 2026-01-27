Gasembargo
EU verbietet russisches Gas – diese Länder wehren sich!
Die EU verbietet russisches Gas bis 2027. Nun zieht die Slowakei gegen das EU-Gasverbot vor Gericht. Was bedeutet das für die Zukunft?
- Slowakei klagt gegen EU-Gasverbot bis 2027.
- Ungarn plant ebenfalls rechtliche Schritte gegen Verbot.
- EU reduziert russisches Gas von 40% auf 13% bis 2025.
Um die mit qualifizierter Mehrheit beschlossene Entscheidung der Europäischen Union zum Verbot russischer Gasimporte anzufechten, wird die Slowakei Klage einreichen. So zitiert am Dienstag die Nachrichtenwebsite Dennik N Premierminister Robert Fico. Die EU-Länder haben am Montag ihre endgültige Zustimmung zu einem Verbot russischer Gasimporte bis Ende 2027 gegeben, die Slowakei und Ungarn waren die einzigen Länder, die dagegen stimmten.
Bei einem Treffen am Montag in Brüssel billigten die Minister der EU-Länder das Gesetz, Bulgarien enthielt sich der Stimme. Zudem kündigte auch Ungarn an, das Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof anzufechten. Das Verbot war so konzipiert, dass es von einer verstärkten Mehrheit der Länder gebilligt werden konnte, um den Widerstand Ungarns und der Slowakei zu überwinden.
Die beiden Länder sind weiterhin stark von russischen Energieimporten abhängig sind und wollen ihre engen Beziehungen zu Moskau aufrechterhalten. Gemäß der Vereinbarung wird die EU die Einfuhr von russischem Flüssigerdgas bis Ende 2026 und die Einfuhr von Pipelinegas bis zum 30. September 2027 einstellen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Frist spätestens auf den 1. November 2027 verschoben werden kann, wenn ein Land Schwierigkeiten hat, seine Gasspeicher vor dem Winter mit nicht-russischem Gas zu füllen.
Vor 2022 Russland lieferte mehr als 40 Prozent des Gasbedarfs der EU. Dieser Anteil sank laut den neuesten verfügbaren EU-Daten bis 2025 auf rund 13 Prozent.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
