EU verbietet russisches Gas – diese Länder wehren sich!

Um die mit qualifizierter Mehrheit beschlossene Entscheidung der Europäischen Union zum Verbot russischer Gasimporte anzufechten, wird die Slowakei Klage einreichen. So zitiert am Dienstag die Nachrichtenwebsite Dennik N Premierminister Robert Fico. Die EU-Länder haben am Montag ihre endgültige Zustimmung zu einem Verbot russischer Gasimporte bis Ende 2027 gegeben, die Slowakei und Ungarn waren die einzigen Länder, die dagegen stimmten.

Bei einem Treffen am Montag in Brüssel billigten die Minister der EU-Länder das Gesetz, Bulgarien enthielt sich der Stimme. Zudem kündigte auch Ungarn an, das Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof anzufechten. Das Verbot war so konzipiert, dass es von einer verstärkten Mehrheit der Länder gebilligt werden konnte, um den Widerstand Ungarns und der Slowakei zu überwinden.