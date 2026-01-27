Erwachsene, Kreativität, KI

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Spielende Erwachsene, kreative Beschäftigung und Spielzeug mit Künstlicher Intelligenz - das sind auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg in diesem Jahr die großen Trends. Gerade Produkte, die die Sammellust, das Spielfieber und Nostalgie bei der kaufkräftigen Zielgruppe der Erwachsenen schürten, seien ein wichtiger Zukunftsmarkt, sagt der Experte Stefan Will zur Eröffnung der Fachmesse.

Bis zum 31. Januar präsentieren dort rund 2.300 Aussteller aus fast 70 Ländern dem Fachpublikum ihre Neuheiten. In den USA und den fünf größten europäischen Märkten generieren die erwachsenen Spielzeugfans nach Angaben der Messe inzwischen fast ein Drittel der Umsätze.