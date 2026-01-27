    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EU und Indien vereinbaren Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • EU und Indien stärken Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft.
    • Zusammenarbeit in maritimer Sicherheit und Cyberabwehr.
    • Modi: Kooperation soll internationale Stabilität fördern.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Angesichts der größeren geopolitischen Spannungen wollen die EU und Indien auch im Sicherheitsbereich näher zusammenrücken. Beide Seiten einigten sich in Neu-Delhi bei ihrem 16. Gipfeltreffen auf eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Das entsprechende Dokument wurde parallel zur Erklärung über den Abschluss der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen unterzeichnet.

    Die Sicherheitspartnerschaft erlaube es, enger zusammenzuarbeiten und neue Initiativen auf den Weg zu bringen, teilte die EU-Kommission mit. Dazu gehörten Projekte im Bereich maritime Sicherheit, Terrorbekämpfung und Cyberabwehr.

    Modi: Mehr Stabilität

    "Es gibt heute viele Turbulenzen in der Weltordnung", sagte Indiens Premierminister Narendra Modi. Er äußerte die Hoffnung, die Kooperation mit der EU werde dem internationalen System mehr Stabilität verleihen. Er habe sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa über die Lage in der Ukraine, Westasien und im indopazifischen Raum ausgetauscht. Details nannte er nicht. In Europa werden insbesondere die Ölgeschäfte Indiens mit Russland kritisch gesehen. Indien bezieht einen Großteil seines Öls und Gases aus Russland, das wiederum die Einnahmen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt.

    Durch die Verteidigungspartnerschaft mit Indien werde eine neue Phase der bilateralen Beziehungen eingeläutet, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. "Sicherheit ist jetzt der Kernteil unserer Beziehungen."/dg/DP/mis






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
