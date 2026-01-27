Zögerlicher Anstieg - Banken gefragt

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,14 Prozent auf 5.966,33 Punkte zu. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,49 Prozent auf 10.198,10 Zähler. Mit dem Schweizer SMI ging es um 0,45 Prozent auf 13.200,61 Punkte nach oben.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die verhaltene Entwicklung der europäischen Aktienmärkte hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der laufenden Berichtssaison und vor wichtigen Konjunkturdaten war Zurückhaltung angesagt.

Neben einer ganzen Reihe anstehender Zahlen von US-Schwergewichten dämpfte der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank das Handelsgeschehen. Der Leitzins dürfte sich dabei aus Sicht von Experten nicht ändern. "Eine weitere Zinssenkung wird es voraussichtlich erst unter einem neuen Fed-Chef geben, nachdem die vierjährige Amtszeit des amtierenden Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Mai endet", erwartet Volkswirt Felix Schmidt von der Berenberg Bank.

Stärkster Sektor waren die Banken. Der Branchenindex Stoxx 600 Banks erreichte den höchsten Stand seit 2008. Er setzte damit den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Auch Versicherer waren gefragt und erholten sich so von ihrer jüngsten Schwäche.

Leichte Gewinne verzeichneten Roche . Der Schweizer Pharmakonzern hatte in Studien positive Ergebnisse mit einem Mittel gegen starkes Übergewicht (Adipositas) erzielt.

Gegensätzliche Impulse gab es unter den Industriewerten. Aktien von Alstom verloren 3,3 Prozent. Kepler-Branchenexperte William Mackie hatte sie bei einem reduzierten Kursziel von 25 Euro auf "Reduce" abgestuft. Dagegen legten ABB um 1,4 Prozent zu. Kepler Cheuvreux hatte den Wert auf "Buy" angehoben./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 66,58 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 12:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %. Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 123,32 Mrd.. ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -31,28 %/-10,37 % bedeutet.



