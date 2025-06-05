STRABAG 2025: Mindestens 6,5 % EBIT-Marge – Was Anleger wissen müssen
STRABAG hebt seine Prognose an: Dank Großprojekten und milder Witterung peilt der Baukonzern 2025 höhere Leistung und eine deutlich verbesserte EBIT-Marge an.
- STRABAG SE erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine EBIT-Marge von mindestens 6,5 %.
- Die Leistung im Jahr 2025 wird voraussichtlich rund 20,4 Milliarden Euro betragen, was etwa 6 % über dem Vorjahreswert liegt.
- Die Prognose wurde aufgrund positiver Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Infrastrukturbereich angehoben.
- Milde Witterungsverhältnisse in Deutschland führten zu einer höheren Kapazitätsauslastung gegen Jahresende.
- Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 12. Februar 2026 veröffentlicht.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 27.04.2026.
Der Kurs von STRABAG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im Plus.
+4,09 %
+3,20 %
+1,38 %
+13,74 %
+89,26 %
+107,95 %
+180,62 %
+263,45 %
+67,66 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte