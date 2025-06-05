    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRABAG AktievorwärtsNachrichten zu STRABAG
    STRABAG 2025: Mindestens 6,5 % EBIT-Marge – Was Anleger wissen müssen

    STRABAG hebt seine Prognose an: Dank Großprojekten und milder Witterung peilt der Baukonzern 2025 höhere Leistung und eine deutlich verbesserte EBIT-Marge an.

    • STRABAG SE erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine EBIT-Marge von mindestens 6,5 %.
    • Die Leistung im Jahr 2025 wird voraussichtlich rund 20,4 Milliarden Euro betragen, was etwa 6 % über dem Vorjahreswert liegt.
    • Die Prognose wurde aufgrund positiver Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Infrastrukturbereich angehoben.
    • Milde Witterungsverhältnisse in Deutschland führten zu einer höheren Kapazitätsauslastung gegen Jahresende.
    • Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 12. Februar 2026 veröffentlicht.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 27.04.2026.

    Der Kurs von STRABAG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im Plus.


    STRABAG

    +4,09 %
    +3,20 %
    +1,38 %
    +13,74 %
    +89,26 %
    +107,95 %
    +180,62 %
    +263,45 %
    +67,66 %
    ISIN:AT000000STR1WKN:A0M23V





