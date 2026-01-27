    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Dax am Mittag kaum verändert - Zurückhaltung vor neuen Impulsen
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter keine klare Richtung eingeschlagen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.930 Punkten berechnet, knapp unter dem Schlussniveau vom Vortag.

    An der Spitze der Kursliste standen Fresenius, Commerzbank und die Deutsche Telekom. Im roten Bereich tummelten sich dagegen die Aktien der Autobauer.

    "Die Marktteilnehmer scheinen sich im Vorfeld der heute anstehenden Makro- und Unternehmensdaten vorerst zurückzuhalten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Zudem steht morgen die Pressekonferenz der US-Notenbank an und jede Atempause von Jerome Powell, wird für Deutungen über die weitere Zinspolitik in den USA herangezogen." Dadurch zeige sich das wieder ein positives Sentiment für deutsche Aktien in einem nervösen Marktumfeld, so Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1890 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8410 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.087 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,55 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,82 US-Dollar, das waren 23 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
