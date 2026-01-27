Wirtschaft
Dax am Mittag kaum verändert - Zurückhaltung vor neuen Impulsen
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter keine klare Richtung eingeschlagen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.930 Punkten berechnet, knapp unter dem Schlussniveau vom Vortag.
An der Spitze der Kursliste standen Fresenius, Commerzbank und die Deutsche Telekom. Im roten Bereich tummelten sich dagegen die Aktien der Autobauer.
An der Spitze der Kursliste standen Fresenius, Commerzbank und die Deutsche Telekom. Im roten Bereich tummelten sich dagegen die Aktien der Autobauer.
Anzeige
Präsentiert von
"Die Marktteilnehmer scheinen sich im Vorfeld der heute anstehenden Makro- und Unternehmensdaten vorerst zurückzuhalten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Zudem steht morgen die Pressekonferenz der US-Notenbank an und jede Atempause von Jerome Powell, wird für Deutungen über die weitere Zinspolitik in den USA herangezogen." Dadurch zeige sich das wieder ein positives Sentiment für deutsche Aktien in einem nervösen Marktumfeld, so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1890 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8410 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.087 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,55 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,82 US-Dollar, das waren 23 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1890 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8410 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.087 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,55 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,82 US-Dollar, das waren 23 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
matjung schrieb 05.11.25, 19:09
mitdiskutieren »
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf
fse_in_q3_2025_en.pdf
Die Zahlen kamen, und keiner schrieb darüber - ein non-Event?
Von einigen Anlegern weiss ich, dass sie Gewinne mitnahmen, um die nächste Konsolidierung nicht mitzumachen.
Group revenue at €5,477 million with organic growth of 6% driven by consistent delivery across Fresenius Kabi and Fresenius Helios.
Group EBIT1 at €574 million with 6% growth in constant currency.
Core EPS increased by excellent 14%3 in constant currency to €0.62 based on strong operating results and significantly decreased interest expense.
Einige Adjektive sind mir zu superlativ.
Ein solides Ergebnis, das den Turnaround bestätigt.
Ich gehe davon aus, dass die Firma wieder schneller wächst als das Weltwirtschaftswachstum - jedoch langsamer als die M7.
KGV 20 = Kurs 50 / durch geschätzen Gewinn von 2,5 Euro
Was tun mit KGV20 - halten oder verkaufen - da die meisten meiner anderer Titel ein einstelliges KGV haben, halte ich Fresenius noch eine Weile.
Mein einziger KGV20 Titel.
Einige Analysten sehen den Gewinn pro Aktie nächstes Jahr in Richtung 3,x Euro springen.
Dann sollte 40 als Unterstützung halten.
Ob aus Fresenius ein Dividendenwachstumswert werden könnte?
Für 2024 gab es einen Euro.
Ob es für 2025 1,15 gibt oder 1,20 Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif
Auf dem Geldmarkt gibt es marginal weniger Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Für einige Teilnehmer waren die Zahlen eine Überraschung, für andere wie erwartet.
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-2-Fresenius-verdient-ueberraschend-viel-Hebt-Ergebnisprognose/37992002
Ich denke, bis Ende 26 sieht man Kurse von 60 Euro. Das Risiko nach unten, könnte höher sein als die Chance nach oben.
spekulatius007 schrieb 28.10.25, 16:25
Richtung 55 €mitdiskutieren »
spekulatius007 schrieb 09.08.25, 10:28
Die Insiderkäufe aus dem April basieren auf dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm…mitdiskutieren »
nur zur Information
nur zur Information
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte