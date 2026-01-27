    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Deutsche Börse mit Milliarden-Übernahme

    Mit Zertifikaten auf Deutsche Börse können Anleger vom Ausbau des Fondsinfrastruktur-Geschäfts profitieren und bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Renditen erzielen.

    Die Deutsche Börse (DE0005810055) setzt zu einem weiteren Zukauf an: Für 5,3 Mrd. Euro kauft sie die Fondsplattform Allfunds und steigt damit zum europäischen Marktführer im Fondsvertrieb auf. Großaktionäre wie der Finanzinvestor Hellman & Friedman sowie BNP Paribas haben bereits zugesagt. Statt auf das zyklische Börsenhandelsgeschäft setzt die Deutsche Börse damit verstärkt auf Fondsinfrastruktur. Allfunds, mit Sitz in Spanien und Großbritannien und in Amsterdam gelistet, liefert Software für Handel, Abwicklung und Datenanalyse von Fonds. Während Clearstream Fund Services bisher vor allem in Deutschland und der Schweiz aktiv war, bringt Allfunds starke Marktpositionen in Spanien, Frankreich und Italien ein. Die Frankfurter erwarten jährliche Synergien von 60 Mio. Euro sowie 30 Mio. Euro weniger Investitionen. Bis 2028 soll die Hälfte realisiert sein, der Gewinn je Aktie könnte um bis zu 9 Prozent steigen. 

    Discount-Strategie mit 10,2 Prozent Puffer (Juni)

    Das Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HS7M3H9 mit dem Cap von 200 Euro bietet beim Preis von 191,50 Euro einen maximalen Gewinn von 8,50 Euro oder 10,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.26 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Aktienlieferung im negativen Szenario.   

    Bonusstrategie mit 16,4 Prozent Puffer (Juni) 

    Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD3PV35 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 220 Euro, wenn die Barriere bei 180 Euro bis zum 19.6.26 niemals berührt oder unterschritten wird. Bei einem Preis von 209 Euro sind somit maximal 11 Euro oder 12,5 Prozent p.a. drin. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. 

    Einkommensstrategie mit 8 Prozent Kupon p.a. (September) 

    Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PK4B6R7) zahlt einen festen Kupon von 8 Prozent p.a., durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 9,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 über dem Basispreis von 200 Euro notiert. Ansonsten gibt’s 5 Aktien (= 1.000 Euro / 200 Euro). 

    ZertifikateReport-Fazit: Die Aktie der Deutschen Börse hat sich von ihren Höchstständen bei knapp 292 Euro mittlerweile fast 30 Prozent entfernt. Wer das aktuelle Kursniveau zum defensiven Einstieg in den europäischen Börsen-Champion nutzen will, kann sich mit Zertifikaten die Chance auf interessante Seitwärtsrenditen sichern und durch die Sicherheitspuffer auch moderate Kursrücksetzer verkraften.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börsen Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

