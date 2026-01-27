Vor Inter-Spiel
Zwei Dortmunder fehlen im Training
- Dortmund ohne Süle und Sabitzer gegen Inter Mailand.
- Remis reicht für Einzug ins Achtelfinale der CL.
- BVB will gute Ausgangsposition für Rückspiel sichern.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen Inter Mailand voraussichtlich erneut auf Abwehrspieler Niklas Süle und Mittelfeldmann Marcel Sabitzer verzichten. Beide nahmen am Tag vor der Partie (Mittwoch 21.00 Uhr/DAZN) nicht am Abschlusstraining des Teams von Trainer Niko Kovac teil. Der 30 Jahre alte Süle hat Rückenprobleme. Sabitzer laboriert an Wadenbeschwerden.
Am letzten Spieltag der Ligaphase der Königsklasse wollen die Dortmunder die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale endgültig klarmachen. Ein Remis würde dazu definitiv reichen. Es geht auch darum, sich für die Entscheidungsspiele in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Hält der BVB mindestens Platz 16, würden die Westfalen das Rückspiel zu Hause bestreiten./the/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 3,27 auf Tradegate (27. Januar 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,10 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.
