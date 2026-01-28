Indexstrategien
Die LNG-Branche in einem Zertifikat
Mit dem BörseOnline Flüssiggas Index-Zertifikat können Anleger breit gestreut in LNG-Produzenten, Infrastrukturbetreiber und Energieunternehmen investieren und von reinvestierten Dividenden profitieren.
Der globale Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG) erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Noch vor wenigen Jahren hatten europäische Staaten große Mengen Pipelinegas ersetzen müssen und damit Preise in die Höhe getrieben. Inzwischen entspannt sich die Lage: Die weltweite LNG-Produktion ist 2025 um 6 Prozent gestiegen und dürfte dank massiver Investitionen in neue Anlagen weiter wachsen. Allein zwei Großprojekte in den USA und Katar werden künftig rund 11 Prozent der globalen Exporte abdecken. Die IEA rechnet damit, dass der Kapazitätsausbau bis 2029 weiter an Tempo gewinnt. Für Länder mit wachsendem Energiebedarf ist das eine gute Nachricht. Sinkende Preise erleichtern es, knappe heimische Ressourcen zu ergänzen, Kohle zu ersetzen und die steigende Stromnachfrage zu bedienen. Gleichzeitig stehen große Player wie Shell oder Exxon Mobil unter Druck, neue Absatzmärkte zu erschließen. Besonders Südostasien könnte vor einer Phase kräftigen Gaswachstums stehen. Hier gibt es Anzeichen für eine wiedererstarkende Nachfrage: Vietnam hat kürzlich sein erstes LNG-Kaufabkommen unterzeichnet, Myanmar nach einer Pause die LNG-Importe wieder aufgenommen hat.
Das Anlegermagazin BörseOnline hat gemeinsam mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, die die Profiteure der globalen LNG-Wertschöpfungskette von der Exploration, Produktion bis zur Lager-, Liefer- und Verteilungsinfrastruktur investierbar macht: Das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline Flüssiggas Index (DE000DA0ABT2) gibt’s bei Morgan Stanley.
Top 18 LNG-Profiteure – Dividenden-Reinvestition
Das Zertifikat verbrieft keinen klassischen Index, sondern einen statischen Aktienkorb, der aktuell 18 Unternehmen aus Industrienationen (ex China) enthält: Air Liquide, Chart Industries, Cheniere Energy, Chevron, Dow, Enagas, Equinor, Gaztransport & Technigaz (GTT), Golar LNG, Hexagon (B), Linde plc, National Grid, Royal Vopak, Shell, SNAM, Technip Energies, Tecnicas Reunidas und Worthington Industries. Knapp die Hälfte der Anlagen erfolgt im Euro-Raum, mehr als ein Drittel in US-Dollar.
Die Bestandteile des Aktienkorbs werden einmal jährlich (August) gleichgewichtet. Der Aktienkorb ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen.
ZertifikateReport-Fazit: Wer diversifiziert mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive in die Unternehmen investieren möchte, die von LNG-Exploration und -Produktion sowie dem Ausbau der LNG-Infrastruktur und der LNG-Distribution profitieren sollten, könnte auf das Flüssiggas-Index-Zertifikat setzen.
Autor: Thorsten Welgen
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom BörseOnline Flüssiggas Index oder von Anlageprodukten auf den BörseOnline Flüssiggas Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.
