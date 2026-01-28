Die LNG-Branche in einem Zertifikat

Der globale Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG) erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Noch vor wenigen Jahren hatten europäische Staaten große Mengen Pipelinegas ersetzen müssen und damit Preise in die Höhe getrieben. Inzwischen entspannt sich die Lage: Die weltweite LNG-Produktion ist 2025 um 6 Prozent gestiegen und dürfte dank massiver Investitionen in neue Anlagen weiter wachsen. Allein zwei Großprojekte in den USA und Katar werden künftig rund 11 Prozent der globalen Exporte abdecken. Die IEA rechnet damit, dass der Kapazitätsausbau bis 2029 weiter an Tempo gewinnt. Für Länder mit wachsendem Energiebedarf ist das eine gute Nachricht. Sinkende Preise erleichtern es, knappe heimische Ressourcen zu ergänzen, Kohle zu ersetzen und die steigende Stromnachfrage zu bedienen. Gleichzeitig stehen große Player wie Shell oder Exxon Mobil unter Druck, neue Absatzmärkte zu erschließen. Besonders Südostasien könnte vor einer Phase kräftigen Gaswachstums stehen. Hier gibt es Anzeichen für eine wiedererstarkende Nachfrage: Vietnam hat kürzlich sein erstes LNG-Kaufabkommen unterzeichnet, Myanmar nach einer Pause die LNG-Importe wieder aufgenommen hat.

