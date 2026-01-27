    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    US-Pulverfass

    Dalio warnt vor drohendem Bürgerkrieg und Chaos – Flucht in Gold

    Die USA stehen laut Milliardär Ray Dalio an einer gefährlichen Schwelle. Neue Entwicklungen könnten das Land in den Abgrund stoßen. Welche "Sicherheitsanker" er empfiehlt.

    • USA an gefährlicher Schwelle, Bürgerkrieg droht.
    • Dalio empfiehlt Gold, Sachwerte und Diversifikation.
    • Bargeld als "Abfall" in inflationsgeplagter Zeit.
    US-Pulverfass - Dalio warnt vor drohendem Bürgerkrieg und Chaos – Flucht in Gold
    Die Vereinigten Staaten befinden sich aktuell in einem "Pulverfass", das jederzeit explodieren könnte, warnt Ray Dalio, der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associatesund zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Lage. In einer neuen Analyse warnt er davor, dass die USA nicht mehr nur polarisiert sind, sondern auf einen Zusammenbruch der innerstaatlichen Ordnung und im schlimmsten Fall auf einen Bürgerkrieg zusteuern.

    Dalios Besorgnis stützt sich auf eine alarmierende Anhäufung von Daten. Er verweist darauf, dass laut einem Stimmungsbild des Pew Research Center über 85 Prozent der US-Erwachsenen eine Zunahme politisch motivierter Gewalt beobachten. Laut einer anderen aktuellen Umfrage glauben fast 30 Prozent der Amerikaner, dass Gewalt notwendig sein könnte, um das Land wieder "auf Kurs" zu bringen.

    "Dies ist kein theoretisches Risiko mehr", so Dalio. Tatsächlich stieg die Zahl parteipolitischer Anschläge oder Plots zwischen 2016 und 2024 auf das Zehnfache im Vergleich zu den 25 Jahren vor 2016 zeigt eine CSIS-Analyse. In einem Land, in dem es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt, sei dies eine explosive Mischung.

    Aktuell blickt die Welt auf die eskalierenden Spannungen in Minneapolis. Der Konflikt zwischen der US-Regierung und dem Bundesstaat Minnesota über die ICE-Initiativen der Trump-Administration hat nach den jüngsten tödlichen Schüssen auf zwei Gegner der Initiative einen neuen Siedepunkt erreicht.

    Dalio sieht darin ein klassisches Symptom für Phase 5 seines Zyklus-Modells – die Phase unmittelbar vor dem Zusammenbruch. "Die Welt schaut zu, welche Seite zuerst nachgibt", schreibt er bei LinkedIn. Die Entscheidung von Präsident Trump, ob er den Konflikt weiter anheizt oder durch Deeskalation und eine Reform der ICE-Aktivitäten einen Rückzug vom Abgrund einleitet, wird laut Dalio "massive Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Zyklus haben".

    Für Investoren bedeutet dieses Szenario laut Dalio eine radikale Abkehr von klassischen Strategien. Wenn das Vertrauen in die staatliche Ordnung und die Währung schwindet, müssen Anleger umdenken. Dalio empfiehlt folgende "Sicherheitsanker":

    - Gold als ultimative Reserve: Er sieht Gold als den effektivsten Schutz gegen Währungsentwertung und politische Instabilität. In seinem "All Weather"-Ansatz gewichtet er das Edelmetall deutlich stärker als in stabilen Zeiten.

    - Real Assets (Sachwerte): Immobilien, Rohstoffe und Produktions-Kapazitäten in politisch neutralen Regionen sind für ihn essenziell, um Kaufkraft über den Systemumbruch hinaus zu retten.

    - Geografische Diversifikation: Dalio rät dazu, Vermögen in Ländern mit soliden Bilanzen und geringer innerer Polarisierung (wie etwa Singapur, die Schweiz oder Indien) zu diversifizieren.

    - Vermeidung von Barmitteln und Anleihen: In einer Phase, in der Regierungen Defizite durch massives Gelddrucken finanzieren, bezeichnet er Bargeld als "Abfall" (Cash is trash), da die Inflation die realen Werte auffrisst.

    "Ob der Fall Minneapolis das Fass zum Überlaufen bringt oder nicht – die großen Kräfte des Zyklus sind in Bewegung", resümiert Dalio. Sein Rat ist klar: Wer nicht im Chaos untergehen will, muss sein Portfolio jetzt krisenfest machen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
