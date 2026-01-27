Brown & Brown Aktie crasht -5,26 % - 27.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,26 % verliert die Brown & Brown Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Brown & Brown Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,26 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Brown & Brown ist ein führender Versicherungsbroker in den USA, der umfassende Versicherungs- und Risikomanagementlösungen bietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Marsh & McLennan und Aon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die dezentrale Struktur, die schnelle Anpassungen an Kundenbedürfnisse ermöglicht.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Brown & Brown insgesamt ein Minus von -16,93 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Brown & Brown Aktie damit um -7,91 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Brown & Brown eine negative Entwicklung von -8,10 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Brown & Brown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,91 % 1 Monat -7,26 % 3 Monate -16,93 % 1 Jahr -37,66 %

Informationen zur Brown & Brown Aktie

Es gibt 341 Mio. Brown & Brown Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,52 Mrd.EUR € wert.

Brown & Brown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brown & Brown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown & Brown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.