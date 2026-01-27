Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,18955 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,18955

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/USD bei 1,088960USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,18955USD ein Wert von 10.923,7USD geworden – ein Gewinn von +9,24 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen über 1,18 stabilisiert und könnte das Vorjahreshoch testen. Technische Analysen zeigen Widerstände bei 1,1918 und 1,2310 sowie Unterstützungen bei 1,1833 und 1,1608. Die Tagesspannen variieren zwischen 1,1710 und 1,1980.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.