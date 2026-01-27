VW und Mercedes begrüßen Handelsabkommen mit Indien

Wo soll hier Stärke wachsen?





Nehmen wir das Fabrikkostenthema, liest sich nach künstlicher Größe um einen guten Eindruck zu präsentieren und weiter gehts im Kostensumpf. Es geht letztlich um Kosten vor allem in Deutschland, entfallende Gewinne aus China und eine Marktdurchsetzungsperspektive ist weiter nicht ersichtlich. Plattformstrategie ist eine notwendige Sache und langjährig erprobt, hilft am Ende auch nicht zu Kurse nach oben tragenden Gewinnen. Die Produkte haben einen Markt, sind hochpreisig und die Selbstbedienungsmentalität nimmt Perspektive. Offenbar fällt auch dem Hauptaktionärsclan nichts ein, von wo soll Erneuerungsfähigkeit kommen?





Warum soll die Aktie ihre langfristige Monsterumkehrformation nicht verfolgen und im nächsten Schritt auf 40€ trudeln? Richtig Leben ist im Unternehmen nicht, man konserviert Besitzstände oder alimentiert gar einmalig fürstlich künftige Nichtstuer um was von günstigen laufenden Fabrikkosten zu gauckeln? Ehrlich ist anders und im gleichen Boot sitzt man mit den Sichselbstbedenkenden eh nicht.





Bei ernsthaften Problemen im wirtschaftlichen Umfeld ist die Existenz gefährdet, da kracht das Finanzierungsgebälk und schon operativ fehlt Resilienz.





Am Ende war die Blütezeit schon schön, satt träge und in Kosten fett bleibt weiter ein Crashrisiko.