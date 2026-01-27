Wirtschaft
VW und Mercedes begrüßen Handelsabkommen mit Indien
Foto: Straßenszene in Neu-Delhi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Wolfsburg/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefs von VW und Mercedes, Oliver Blume und Ola Källenius, begrüßen das Handelsabkommen zwischen Indien und der EU, das auch eine schrittweise Absenkung der Autozölle beinhaltet.
Mercedes-Chef Källenius sagte am Dienstag dem Nachrichtensender "Welt": "Das ist eine sehr gute Nachricht, sowohl für die EU, für Deutschland, aber auch für Indien. Wenn wir die Handelsbeziehungen mit dieser sehr stark wachsenden Wirtschaft stärken können, dann stützt das auch die deutsche Exportindustrie. Ich finde, das ist die beste Nachricht des Tages."
Källenius verwies darauf, dass Mercedes schon länger in den Wachstumsmarkt Indien investiere. Nun sei das eine Chance, das Engagement noch zu erweitern: "Wir machen sowohl Forschung und Entwicklung dort als auch Produktion, und wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Wenn jetzt der Markt noch weiter geöffnet wird, dann haben wir eine Chance, dort unseren Footprint weiter auszubauen."
Auch der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Oliver Blume, begrüßte die Einigung auf das Handelsabkommen mit Indien. Ebenfalls im Nachrichtensender "Welt" sagte Blume: "Wir sehen das positiv. Der Volkswagen-Konzern ist ein global agierendes Unternehmen. Wir unterstützen jede Initiative zu Handelsabkommen in den Regionen der Welt. Indien ist mittlerweile der drittgrößte Automobilmarkt der Welt. Wir werden jetzt ganz genau prüfen, wie die Details des Handelsabkommens aussehen. Indien ist sehr dynamisch in der Entwicklung - und insofern gibt es dort auch Möglichkeiten für den Volkswagen-Konzern."
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche Änderungen der Aktienstruktur (Stamm-/Vorzugsaktien, Rolle von Porsche) und die Frage, ob Vorzüge wie bei BMW umgewandelt oder vom Markt genommen werden. Als Kursfaktoren werden überraschend hohe Liquidität und ein möglicher EU‑Indien‑Handelsdeal genannt; zudem wird die Dividende und ihre Auswirkung auf die Bewertung erörtert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Rivarama schrieb 23.01.26, 13:24
Was willst du denn mit der Dividende, wenn nach der Dividendenzahlung der Kurs um die Dividende + X fällt?
Rivarama schrieb 20.01.26, 09:57
Erst kam der Russe mit Panzern, dann mit LKW´s, dann mit normalen Autos, dann mit Quads, dann mit Motorrädern, dann mit E-Scootern und nun sieht man Bilder mit Pferden. Ich kann da nicht erkennen, dass die russische Wirtschaft schon fast auf Rüstung umgestellt ist.
Friseuse schrieb 01.01.26, 19:02
Wo soll hier Stärke wachsen?
Nehmen wir das Fabrikkostenthema, liest sich nach künstlicher Größe um einen guten Eindruck zu präsentieren und weiter gehts im Kostensumpf. Es geht letztlich um Kosten vor allem in Deutschland, entfallende Gewinne aus China und eine Marktdurchsetzungsperspektive ist weiter nicht ersichtlich. Plattformstrategie ist eine notwendige Sache und langjährig erprobt, hilft am Ende auch nicht zu Kurse nach oben tragenden Gewinnen. Die Produkte haben einen Markt, sind hochpreisig und die Selbstbedienungsmentalität nimmt Perspektive. Offenbar fällt auch dem Hauptaktionärsclan nichts ein, von wo soll Erneuerungsfähigkeit kommen?
Warum soll die Aktie ihre langfristige Monsterumkehrformation nicht verfolgen und im nächsten Schritt auf 40€ trudeln? Richtig Leben ist im Unternehmen nicht, man konserviert Besitzstände oder alimentiert gar einmalig fürstlich künftige Nichtstuer um was von günstigen laufenden Fabrikkosten zu gauckeln? Ehrlich ist anders und im gleichen Boot sitzt man mit den Sichselbstbedenkenden eh nicht.
Bei ernsthaften Problemen im wirtschaftlichen Umfeld ist die Existenz gefährdet, da kracht das Finanzierungsgebälk und schon operativ fehlt Resilienz.
Am Ende war die Blütezeit schon schön, satt träge und in Kosten fett bleibt weiter ein Crashrisiko.
