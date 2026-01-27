DZ BANK stuft Gea Group auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea bei einem fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Halten" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber am Dienstag im Nachgang der Quartalszahlen. Sie sorgten hinsichtlich der Umsatzaussichten für die kommenden Quartale für Zuversicht. Der Experte sieht allerdings zunächst kein Potenzial für die Markterwartungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:03 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 62,00EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



