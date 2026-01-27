    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorthrop Grumman AktievorwärtsNachrichten zu Northrop Grumman

    Geopolitik treibt Gewinne

    Steigende Spannungen verwandeln die Rüstungsbranche in eine Goldgrube

    Northrop Grumman steigert Quartalsgewinn durch hohe Nachfrage nach Kampfflugzeugen und elektronischen Systemen aufgrund geopolitischer Unsicherheit.

    Foto: U.S. AIR FORCE - picture alliance / newscom

    Northrop Grumman hat im vierten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt. Das Unternehmen profitierte insbesondere von starken Verkäufen im Aeronautics-Geschäft. "Wir haben 2025 durch starke Leistungen und eine konsequente Ausrichtung auf die höchsten Prioritäten unserer Kunden und Stakeholder hervorragende Ergebnisse erzielt", sagte Kathy Warden, Vorstandsvorsitzende, Chief Executive Officer und Präsidentin von Northrop Grumman.

    Die steigende Nachfrage nach Waffen wird durch eskalierende Spannungen im Nahen Osten und den andauernden Russland-Ukraine-Konflikt befeuert. Laut Reuters verzeichneten auch andere Verteidigungsunternehmen ähnliche Umsatzanstiege, so meldete auch RTX gute Zahlen.

    Die Northrop-Aktie notierte vorbörslich mit einem leichten Minus von 1,13 Prozent bei 653,24 US-Dollar (Stand 13:06 Uhr MEZ).

    Starkes Wachstum in Aeronautics und Mission Systems

    Der Umsatz im Aeronautics-Bereich, der unter anderem das Langstreckenbomberprojekt B-21 Raider sowie Rümpfe für Lockheed Martins F-35 fertigt, stieg im vierten Quartal um 18 Prozent. Auch das Mission Systems-Segment, das Kommunikations- und elektronische Kriegssysteme hauptsächlich für die US-Verteidigungs- und Nachrichtendienste produziert, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 10 Prozent.

    Die Nachfrage in diesem Segment wurde durch den Ausbau von streng geheimen Luftbordinfrastrukturprogrammen und durch starke Anforderungen für F-35-Komponenten angetrieben. Die Segmente Defense und Space wuchsen um sieben beziehungsweise fünf Prozent.

    Umsatzrekord, aber leicht unter Analystenerwartungen

    Northrop Grumman meldete einen Gesamtumsatz von 11,71 Milliarden US-Dollar für das Quartal, ein Plus von etwa 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 7,23 US-Dollar, nach 6,39 US-Dollar im Vorjahr.

    Die Prognose für 2026 liegt bei 43,5 bis 44 Milliarden US-Dollar, etwas unter den Schätzungen von Analysten, die 44,24 Milliarden US-Dollar erwartet hatten. "Investitionen in Erwartung der Anforderungen unserer Kunden und die Fähigkeit, differenzierende Technologien schnell und in großem Umfang bereitzustellen, versetzen uns in die Lage, weiterhin den Anforderungen unseres Landes und unserer Partner auf der ganzen Welt gerecht zu werden", so Warden. Sie ist zuversichtlich: "Unser Rekordauftragsbestand stützt unsere Prognose für 2026, die von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich ausgeht, und wir sind zuversichtlich, dass wir weiterhin starke Leistungen erbringen können."

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Saskia Reh
