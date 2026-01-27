Gemeinsame Nato-Mission auf Grönland auf gutem Weg

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass es zu einer möglichen Nato-Mission auf Grönland kommen werde - möglicherweise auch gemeinsam mit den USA. "Die Gespräche laufen meines Wissens gut, auf militärischer Ebene zunächst", antwortete er auf die Frage, ob er Anzeichen für eine US-Beteiligung sehe, bei einer Konferenz der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin.

In der Nato sei man auf gutem Weg, dass der vorgeschlagene Überwachungseinsatz "Arctic Sentry" in der Tat zu einer "gemeinsamen Operation" werde. Sicher sei das zwar nicht, weil die Gespräche noch laufen würden, sagte der SPD-Politiker weiter. "Aber eigentlich sind wir jetzt wieder in einem Punkt, an dem wir schon vor einem halben oder vor einem Jahr waren."