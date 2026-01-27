    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsinnoscripta AktievorwärtsNachrichten zu innoscripta
    innoscripta SE: Vorläufige Zahlen für 2025 veröffentlicht

    Innsocripta SE meldet für 2025 starke vorläufige Zahlen: Umsatz und EBIT steigen deutlich, getragen von hoher Nachfrage, Effizienz und konsequenter Kostendisziplin.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Innsocripta SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von voraussichtlich mindestens EUR 103,4 Mio.
    • Der Konzern-EBIT wird auf mindestens EUR 63,4 Mio. geschätzt, deutlich höher als im Vorjahr (EUR 37,3 Mio.).
    • Das Unternehmen verzeichnet eine stabile und nachhaltige Wachstumsentwicklung, getrieben durch hohe Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden.
    • Effizienz- und Kostendisziplin haben maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beigetragen.
    • Die endgültigen Zahlen basieren auf vorläufigen, nicht geprüften Daten; Änderungen im Abschluss sind möglich.
    • Am 3. Februar 2026 um 15:00 Uhr MEZ wird eine Präsentation der vorläufigen Ergebnisse online stattfinden, Zugangsdaten sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

