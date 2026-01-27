innoscripta SE: Vorläufige Zahlen für 2025 veröffentlicht
Innsocripta SE meldet für 2025 starke vorläufige Zahlen: Umsatz und EBIT steigen deutlich, getragen von hoher Nachfrage, Effizienz und konsequenter Kostendisziplin.
- Innsocripta SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von voraussichtlich mindestens EUR 103,4 Mio.
- Der Konzern-EBIT wird auf mindestens EUR 63,4 Mio. geschätzt, deutlich höher als im Vorjahr (EUR 37,3 Mio.).
- Das Unternehmen verzeichnet eine stabile und nachhaltige Wachstumsentwicklung, getrieben durch hohe Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden.
- Effizienz- und Kostendisziplin haben maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beigetragen.
- Die endgültigen Zahlen basieren auf vorläufigen, nicht geprüften Daten; Änderungen im Abschluss sind möglich.
- Am 3. Februar 2026 um 15:00 Uhr MEZ wird eine Präsentation der vorläufigen Ergebnisse online stattfinden, Zugangsdaten sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
