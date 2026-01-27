    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsHyperliquid zu EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Hyperliquid zu EUR

    Ausnahmeerscheinung

    933 Aufrufe 933 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hyperliquid explodiert um mehr als 24 Prozent – Rohstoffboom treibt an

    Während Bitcoin und Ether stagnieren, zieht Hyperliquid Trader an. Ein Protokoll-Upgrade, steigende Rohstoffvolumina und Token-Rückkäufe treiben die Rallye.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hyperliquid-Token HYPE steigt um 24,5 % auf 27,70 USD.
    • HIP-3-Protokoll steigert Nachfrage nach Rohstoffderivaten.
    • Rückkäufe und Staking reduzieren HYPE-Angebot massiv.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Ausnahmeerscheinung - Hyperliquid explodiert um mehr als 24 Prozent – Rohstoffboom treibt an
    Foto: Dall-E

    Der Krypto-Markt zeigt sich am Dienstagnachmittag überwiegend lustlos. Doch Hyperliquid sticht als Ausnahme deutlich hervor. Der native Token HYPE schießt innerhalb der letzten 24 Stunden um mehr als 24,5 Prozent nach oben und notiert Dienstagnachmittag bei rund 27,70 US-Dollar. Damit zählt Hyperliquid aktuell zu den 15 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und markiert den höchsten Stand seit knapp drei Wochen.

    HIP-3 entfacht neue Nachfragewelle

    Auslöser der Rallye ist die rasant zunehmende Nutzung von HIP-3, einer zentralen Protokollerweiterung, die bereits im Oktober eingeführt wurde. HIP-3 erlaubt es Entwicklern, sogenannte "Builder-Deployed Perpetuals" zu starten – also unbefristete Futures-Kontrakte nicht nur auf Kryptowährungen, sondern auch auf Rohstoffe, US-Aktien und Indizes.

    Voraussetzung ist das Staking von mindestens 500.000 HYPE-Token, was automatisch Angebot aus dem Markt nimmt. Genau dieser Mechanismus gewinnt nun massiv an Bedeutung, da immer mehr neue Märkte auf Hyperliquid entstehen.

    Besonders stark ist die Nachfrage nach Rohstoffderivaten. Gold- und Silberkontrakte stehen im Mittelpunkt.

    Rohstoffe dominieren – Silber wird zum Volumen-Schwergewicht

    Nach Angaben des Hyperliquid-Teams erreichte das Open Interest auf HIP-3-basierten dezentralen Börsen am Montag ein neues Allzeithoch von rund 790 Millionen US-Dollar. Noch vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich 260 Millionen US-Dollar.

    Vor allem der Silber-Perpetual-Kontrakt (SILVER-USDC) entwickelt sich zum Zugpferd. Das Marktsegment zählt inzwischen zu den aktivsten auf der Plattform und liegt beim Handelsvolumen direkt hinter Bitcoin und Ether. Die kumulierten Volumina nähern sich bereits der Marke von einer Milliarde US-Dollar.

    Allein in den vergangenen 24 Stunden hat sich das Handelsvolumen auf dem Silbermarkt mehr als verdoppelt und rund 510 Millionen US-Dollar erreicht. Diese Entwicklung wirkt sich direkt positiv auf den HYPE-Token aus.

    Rückkäufe und Token-Burns

    Ein zentraler Faktor für die Preisexplosion ist die Token-Ökonomie von Hyperliquid. Rund 97 Prozent aller Handelsgebühren – sowohl aus klassischen Märkten als auch aus HIP-3-Segmenten – fließen in einen sogenannten Assistance Fund. Dieser Fonds kauft automatisch HYPE-Token am offenen Markt zurück.

    In den vergangenen 30 Tagen wurden auf diese Weise Token im Wert von mehr als 44 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Werden Gebühren direkt in HYPE bezahlt, werden diese Token zusätzlich verbrannt und damit dauerhaft aus dem Umlauf entfernt.

    Parallel dazu bindet das Staking für neue Perpetual-Märkte weitere Token. Das Ergebnis ist ein spürbarer Angebotsrückgang bei gleichzeitig wachsender Nachfrage.

     

    Hyperliquid mit Kampfansage

    Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Aussagen von CEO Jeff Yan. Er bezeichnet Hyperliquid inzwischen als das weltweit liquideste Umfeld für Krypto-Preisfindung. Interne Vergleiche zeigen deutlich engere Spreads als bei etablierten Wettbewerbern.

    So lag der Spread für Bitcoin-Perpetuals auf Hyperliquid zeitweise bei nur einem US-Dollar, während er bei Binance rund 5,50 US-Dollar betrug. Auch die kumulierte Orderbuchtiefe fiel zugunsten von Hyperliquid aus.

    Nach Aussage von Yan sei die Plattform inzwischen nicht nur führend bei Krypto-Derivaten, sondern auch bei Perpetuals auf klassische Finanzwerte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Hyperliquid zu EUR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,01 % und einem Kurs von 22,92EUR auf CryptoCompare Index (27. Januar 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ausnahmeerscheinung Hyperliquid explodiert um mehr als 24 Prozent – Rohstoffboom treibt an Während Bitcoin und Ether stagnieren, zieht Hyperliquid Trader an. Ein Protokoll-Upgrade, steigende Rohstoffvolumina und Token-Rückkäufe treiben die Rallye.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     