Hyperliquid explodiert um mehr als 24 Prozent – Rohstoffboom treibt an

Der Krypto-Markt zeigt sich am Dienstagnachmittag überwiegend lustlos. Doch Hyperliquid sticht als Ausnahme deutlich hervor. Der native Token HYPE schießt innerhalb der letzten 24 Stunden um mehr als 24,5 Prozent nach oben und notiert Dienstagnachmittag bei rund 27,70 US-Dollar. Damit zählt Hyperliquid aktuell zu den 15 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und markiert den höchsten Stand seit knapp drei Wochen.

Auslöser der Rallye ist die rasant zunehmende Nutzung von HIP-3, einer zentralen Protokollerweiterung, die bereits im Oktober eingeführt wurde. HIP-3 erlaubt es Entwicklern, sogenannte "Builder-Deployed Perpetuals" zu starten – also unbefristete Futures-Kontrakte nicht nur auf Kryptowährungen, sondern auch auf Rohstoffe, US-Aktien und Indizes.

Voraussetzung ist das Staking von mindestens 500.000 HYPE-Token, was automatisch Angebot aus dem Markt nimmt. Genau dieser Mechanismus gewinnt nun massiv an Bedeutung, da immer mehr neue Märkte auf Hyperliquid entstehen.

Besonders stark ist die Nachfrage nach Rohstoffderivaten. Gold- und Silberkontrakte stehen im Mittelpunkt.

Rohstoffe dominieren – Silber wird zum Volumen-Schwergewicht

Nach Angaben des Hyperliquid-Teams erreichte das Open Interest auf HIP-3-basierten dezentralen Börsen am Montag ein neues Allzeithoch von rund 790 Millionen US-Dollar. Noch vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich 260 Millionen US-Dollar.

Vor allem der Silber-Perpetual-Kontrakt (SILVER-USDC) entwickelt sich zum Zugpferd. Das Marktsegment zählt inzwischen zu den aktivsten auf der Plattform und liegt beim Handelsvolumen direkt hinter Bitcoin und Ether. Die kumulierten Volumina nähern sich bereits der Marke von einer Milliarde US-Dollar.

Allein in den vergangenen 24 Stunden hat sich das Handelsvolumen auf dem Silbermarkt mehr als verdoppelt und rund 510 Millionen US-Dollar erreicht. Diese Entwicklung wirkt sich direkt positiv auf den HYPE-Token aus.

Rückkäufe und Token-Burns

Ein zentraler Faktor für die Preisexplosion ist die Token-Ökonomie von Hyperliquid. Rund 97 Prozent aller Handelsgebühren – sowohl aus klassischen Märkten als auch aus HIP-3-Segmenten – fließen in einen sogenannten Assistance Fund. Dieser Fonds kauft automatisch HYPE-Token am offenen Markt zurück.

In den vergangenen 30 Tagen wurden auf diese Weise Token im Wert von mehr als 44 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Werden Gebühren direkt in HYPE bezahlt, werden diese Token zusätzlich verbrannt und damit dauerhaft aus dem Umlauf entfernt.

Parallel dazu bindet das Staking für neue Perpetual-Märkte weitere Token. Das Ergebnis ist ein spürbarer Angebotsrückgang bei gleichzeitig wachsender Nachfrage.

Hyperliquid mit Kampfansage

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Aussagen von CEO Jeff Yan. Er bezeichnet Hyperliquid inzwischen als das weltweit liquideste Umfeld für Krypto-Preisfindung. Interne Vergleiche zeigen deutlich engere Spreads als bei etablierten Wettbewerbern.

So lag der Spread für Bitcoin-Perpetuals auf Hyperliquid zeitweise bei nur einem US-Dollar, während er bei Binance rund 5,50 US-Dollar betrug. Auch die kumulierte Orderbuchtiefe fiel zugunsten von Hyperliquid aus.

Nach Aussage von Yan sei die Plattform inzwischen nicht nur führend bei Krypto-Derivaten, sondern auch bei Perpetuals auf klassische Finanzwerte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Hyperliquid zu EUR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,01 % und einem Kurs von 22,92EUR auf CryptoCompare Index (27. Januar 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.



