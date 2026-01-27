    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)
    UPS will 2026 wieder wachsen - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • UPS plant Umsatzsteigerung nach Rückgang 2025.
    • Prognose für 2026: 89,7 Mrd. Dollar Umsatz erwartet.
    • Umsatz 2025: 88,7 Mrd. Dollar, 2,6% Rückgang.
    ATLANTA (dpa-AFX) - Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent UPS im laufenden Jahr wieder zulegen. Für 2026 prognostiziert der US-Logistikkonzern einen Umsatz von 89,7 Milliarden Dollar (76 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten gehen bisher von knapp 88 Milliarden Dollar aus. Zudem traut sich der Logistiker damit erstmals seit einem Jahr eine Jahresumsatzprognose zu. Das dürfte ein Zeichen für eine wieder bessere Berechenbarkeit der Nachfrage sein, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik 2025 immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte.

    2025 belief sich der Konzernumsatz auf 88,7 Milliarden Dollar, was 2,6 Prozent weniger sind als 2024, aber mehr als von Experten erwartet. Der Nettogewinn sank um 3,6 Prozent auf 5,57 Milliarden Dollar. Die UPS-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu./lew/err

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
