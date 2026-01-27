UPS will 2026 wieder wachsen - Aktie legt zu
- UPS plant Umsatzsteigerung nach Rückgang 2025.
- Prognose für 2026: 89,7 Mrd. Dollar Umsatz erwartet.
- Umsatz 2025: 88,7 Mrd. Dollar, 2,6% Rückgang.
ATLANTA (dpa-AFX) - Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent UPS im laufenden Jahr wieder zulegen. Für 2026 prognostiziert der US-Logistikkonzern einen Umsatz von 89,7 Milliarden Dollar (76 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten gehen bisher von knapp 88 Milliarden Dollar aus. Zudem traut sich der Logistiker damit erstmals seit einem Jahr eine Jahresumsatzprognose zu. Das dürfte ein Zeichen für eine wieder bessere Berechenbarkeit der Nachfrage sein, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik 2025 immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte.
2025 belief sich der Konzernumsatz auf 88,7 Milliarden Dollar, was 2,6 Prozent weniger sind als 2024, aber mehr als von Experten erwartet. Der Nettogewinn sank um 3,6 Prozent auf 5,57 Milliarden Dollar. Die UPS-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu./lew/err
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 93,25 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,19 %.
Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 68,15 Mrd..
United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,90USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 127,00USD was eine Bandbreite von -9,17 %/+35,71 % bedeutet.
