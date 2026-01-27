UPS will 2026 wieder wachsen - Aktie legt zu

Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.





UPS hat neben den aktuellen von der Politik verursachten Problemen leider auch etliche hausgemachte Ungereimtheiten zu verkraften. Die Firma ist Stand heute vom einstigen Anspruch der Gründerväter bezüglich Service,Auftreten,Qualität und Rentabilität Meilenweit entfernt. Seit Corona ist der Service auf einem nicht hinnehmbaren Tiefpunkt angekommen und das zu vergleichsweise ziemlich heftigen Tarifen. Es wird schlampig gearbeitet sprich es werden Sendungen verpasst oder sogar ganze Container tagelang stehen gelassen. Es gibt zahlreiche Center - auch in meinem ehemaligen (bin im Ruhestand) - wo ständig ein Viertel der Belegschaft fehlt. Krank,Urlaub,Gastfahrer in anderen Niederlassungen......you name it. Das alles ist mehr oder weniger ein europäisches/deutsches Problem.





Dazu kommen die Auswirkungen des heftigen Teamster Streiks 2023 der u.a. zur Folge hatte dass heute ein Zusteller je nach Region bis zu 170.000$ verdient plus Sozialleistungen. Quelle: UPS-Fahrer bekommen bis zu 170 000 Dollar im Jahr - Wirtschaft - SZ.de Ich gönne jedem Fahrer die Kohle denn der Job ist schon arg heftig aber bei 340.000 Angestellten muss solch ein Abschluss natürlich Auswirkungen auf die Bilanz haben. Kaum ein Jahr später ging es auch schon los mit Stellenabbau und Schließung von Niederlassungen. In den nächsten zwei,drei Jahren werden 165 Center aufgegeben und speziell in Deutschland die fest angestellte Belegschaft sukzessive auf Subunternehmer umgestellt (aktuell ca. 50-60% Sub in D) und diese Kollegen fahren zu deutlich (30-35%) reduzierten Tarifen.





Mittlerweile macht man sich in Atlanta schon intensiv Gedanken das Ruder endlich herumzureißen und wieder zu dem zurückzukehren was die Firma einst groß gemacht hat. Weg vom unrentablen Massengeschäft mit erbärmlichen Margen (Amazon) hin zu zeitdefinierten (Express) und temperatursensitiven (Medizinprodukte) Waren- und Gütertransport. Grundsätzlich ist das Unternehmen in der Lage dazu sich irgendwie neu zu erfinden aber das geht nicht in Wochen und Monaten sondern wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Das bedeutet für uns Aktionäre oder solche die es noch werden wollen einen langen Atem. Eine dezente Dividendenkürzung und/oder Aussetzen von Aktienrückkäufen kann man nicht grundsätzlich ausschließen. Klappt die Umstrukturierung (wovon ich ausgehe) dürften ordentliche Renditen winken aus der Summe von Divi und Kurs und ev. auch wieder aufgenommene Rückkäufe. Es ist Geduld gefragt und nicht jedem liegt diese Branche aber sie ist unverzichtbar und damit chancenreich.