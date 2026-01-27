    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors
    US-Autoriese General Motors kauft nach Quartalverlust Aktien zurück - Kursplus

    Für Sie zusammengefasst
    • GM plant Aktienrückkauf nach Milliardenverlust.
    • Dividende steigt um 20% auf 18 Cent je Aktie.
    • Ausblick: 11-13 Dollar Gewinn je Aktie erwartet.
    US-Autoriese General Motors kauft nach Quartalverlust Aktien zurück - Kursplus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Der Rivale von Volkswagen will neben einer um 20 Prozent auf 18 Cent je Aktie erhöhten Quartalsdividende bis zu 6 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Anteile ausgeben, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte.

    Im vierten Quartal war wegen bereits bekannter hoher Abschreibungen auf die Elektroautostrategie und den Umbau in China ein Nettoverlust von 3,3 Milliarden Dollar aufgelaufen. GM-Chefin Mary Barra konnte die Investoren mit dem Aktienrückkauf und einem unerwartet guten Tagesgeschäft im Schlussquartal jedoch besänftigen, die Aktie legte im vorbörslichen Handel um über 5 Prozent zu.

    Der Ausblick auf das neue Jahr fiel mit anvisierten 11 bis 13 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie in etwa wie erwartet aus. Um Sonderposten bereinigt sowie vor Zinsen und Steuern dürften es nach 12,7 Milliarden Dollar Ergebnis im vergangenen Jahr nun 13 bis 15 Milliarden werden, hieß es.

    Gut 7,2 Milliarden Dollar fielen im Schlussquartal als Belastung an, weil die von US-Präsident Donald Trump geänderten Rahmenbedingungen für Elektroautos - unter anderem gestrichene Steueranreize - die Nachfrage hatten einbrechen lassen und GM zum Gegenlenken gezwungen hatten. Der Konzern hat unter anderem eine Fabrik in Orion (Michigan) von der Produktion von Elektroantrieben auf Verbrenner-SUVs und -Pickups umgestellt.

    Im Gesamtjahr ging der Umsatz um 1,3 Prozent auf 185 Milliarden Dollar zurück. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Milliarden Dollar. Das war weniger als halb so viel wie ein Jahr zuvor./men/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 102,7 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,20 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,77 %/+35,92 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
